Szükségük van mérnökökre a gyártásban, a minőségirányításban és a fejlesztésben is, ezért kapcsolatban állnak egyetemekkel, de olyan munkavállalókat is keresnek, akik tudást hoznak be. Jelenleg 150 operátort vesznek föl, ide általános iskolai végzettség, jó szövegértési képesség és jó kézügyesség szükséges. Bár egyszerűnek tűnik a végzett munka, a gyártási dokumentációk megértése fontos. Idén év elején új betanítási módszereket dolgoztak ki. A tudás fejlesztése a műszaki területen is elengedhetetlen, hiszen az a technológia, ami ide került, kétségtelenül az eddiginél magasabb szintet igényel mérnököktől, technikusoktól egyaránt.

Bognár József kifejtette, a cégnél volt fluktuáció a korábbi években, ez az elmúlt időszakban csökkent. Úgy gondolják, hogy az a megbízhatóság, amit tudnak garantálni, hosszú távon értékes lesz.

Horn Péter, a B. Braun csoport magyarországi vezérigazgatója arról beszélt, hogy a 2023-as esztendő bizony meglehetősen nehéz lesz, számos bizonytalansági tényező van a magyar gazdaság életében. A tervezhetőség nehezebb, mint valaha.

– Számunkra igazán fontos hír az, hogy az idei megrendelésállományunk stabil. Gyöngyösön két számjegyű növekedés lesz árbevételben, ez ad alapot olyan bérnövekményt biztosítására, amely révén bruttó 500 ezer forintos bért érhet el egy operátor. Ilyen versenyképes jövedelem mellett képesek leszünk a nehéz célokat teljesíteni a nagyon bizonytalan gazdasági környezetben – fejtette ki előadásában Horn Péter.

Kérdésünkre elmondta, a B. Braun stabil partner a hazai egészségügyi intézmények ellátásában, több mint harminc éve szolgálják ki a kórházakat termékeikkel. Minden évben jellemző, hogy év közben növekszik az adósságállomány, év végén van egy konszolidáció, ilyenkor jelentősen lecsökken a kórházak kintlévősége, az utóbbi tíz évben ez a minta jellemző. Hosszú távú partnerként folyamatosan szállítanak a kórházaknak. Megszokták, hogy a kintlévőség folyamatosan bővül, de tudják, hogy a gyógyításhoz kell az eszköz, nem hozhatják nehéz helyzetbe a kórházakat, beszállítanak részükre.

Horn Pétert kérdeztük az elmúlt év energiaár-emelkedéséről is, amely jelentősen érintette a céget.

Mint mondta, van konkrét tervük saját energiaellátásra, pályáztak a gyármentő programban támogatásra, ami segíthetne a megvalósításban. Terveik szerint az üzem teljes tetejét befedik napelemmel. A csarnokban működő berendezések áramfelvétele jelentős, folyamatosan tudnák is használni az áramot saját célra. Ebben az évben szeretnék is megvalósítani a beruházást. Első lépésben tárolást nem terveznek, hiszen a hét minden napján, minden órában használnak áramot, a tiszta térben a légcserét folyamatosan biztosítják vasárnap is.

Második lépésben gondolkodnak abban, hogy ha a megújuló energiás saját áramellátást bővítik, tárolókapacitásra is szükségük lesz. Gyöngyösön értelmezhető a mérethatékonyság. Ugyan a tizennyolc dialízis­központ áramfogyasztása összességében jelentős, irodaházuk felhasználása is marginális a gyáréhoz. Ott már egyébként vannak napelemek, amelyek részben hozzájárulnak a költségek optimalizálásához. Ezen a téren egyértelműen Gyöngyösre fókuszálnak.