Lassan január közepét írjuk és valójában a tél még csak messziről intett egyet, de elkerült bennünket. Tokár Zsolt, nagytályai gazdálkodó portálunk kérdésére azt mondta, hogy száz év átlagát tekintve január 14. az évszak leghidegebb napja. Kicsi az esély, hogy ez beigazolódjon, bár a szomszéd Ukrajnában, tehát itt Kelet-Európában mínusz húsz fokok vannak.

– Magam a szőlő metszésébe még nem fogtam bele, de lesz tennivaló bőven a zöldségesben és a gyümölcsösben is – fogalmazott Zsolt.

Szerinte a mostani időjárásban a csapadék formája okozza a gondot. Míg tavaly a szárassággal kellett megküzdeni, a jelek szerint ez a tél csapadékos lesz. Jobb lenne azonban, ha ez enyhe mínuszok mellett ez nem az esőt, hanem a havat jelentené, ami szépen fokozatosan, olvadás közben kerül bele a talajba.

– A szőlő persze alkalmazkodó, "okos" növény, de más mezőgazdasági kultúrák, például a ribizli, a barack könnyen "felülnek" az enyhe időjárásnak. Ha mégis megérkeznek a fagyok, akkor annak rájuk nézve rossz következményei lehetnek – tette hozzá.

A szakember a metszési munkákról elárulta, hogy ma már ez is gépiesíthető, bár horribilis összegbe kerülnek azok az aratókombájnok, amelyek gyakorlatilag mindenféle más szőlőmunkát – permetezés, metszés például – is el tudnak végezni. A gép természetesen nem szálmetszést végez, hanem csapra metsz, ami után már csak kisebb utómunkálatok maradnak. Arról nem is beszélve, hogy a napszámosok időnként előforduló szeszélyeinek sincs kitéve az ültetvény.