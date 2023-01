Elkészült az iparterület fejlesztése Nagyvisnyón. A község határában lévő egykori téesztanyát vásárolta meg az önkormányzat, majd ennek területén építettek csarnokot, tettek rendbe épületeket. A beruházáshoz 191 millió forint európai uniós támogatást kapott az önkormányzat. Eredetileg jóval kevesebbe, nagyjából hetven millió forintba került volna a fejlesztés, de a tervezés óta eltelt időben minden alaposan megdrágult, előbb 90, majd 150 millió, végül 191 millió forint lett a végösszeg. A pályázatot még 2019-ben bírálták el pozitívan, a közbeszerzést követően a kivitelezés 2020-ben történt.

Csőgér Bálint, a település polgármestere lapunknak elmondta, hogy épült egy 280 négyzetméter alapterületű, általános célú csarnok, amelyben a Nagyvisnyói Start Szociális Szövetkezet munkatársai tudnak dolgozni, ők már több mint tízen vannak. Itt folyik a járműkarbantartás, vásároltak gumizógépet, s beszereznek egy csápos emelőt is. A területen hulladékfém-feldolgozást is végeznek, s ehhez egy kábeldaraboló, osztályozó gépet is vásárolnak a tervek szerint. A szociális szövetkezetben mindennel foglalkoznak, amiből pénzt láthatnak, a nemrég befejeződött filmforgatás alkalmával például sok kisegítő munkával megbízták őket, így járműmentéssel vagy díszletépítéssel is.

Az 1,2 hektáros terület negyven százaléka építhető be, ennek növelését is szeretnék elérni, de ehhez sok szakhatóságnak kellene hozzájárulnia. Ha épülhetne még legalább két olyan csarnok, mint a most elkészült, akkor elérnék céljukat. Meg kellett birkózniuk egyébként korábbi adminisztrációs hiányosságokkal is, hiszen egyes épületek nem szerepeltek a helyszínrajzon, mert a korábbi tulajdonos nem vezettette át a változásokat, ezekre az építményekre fennmaradási engedélyt kellett kérniük.

A területen helyet kapott egy szociális- és irodaépület, itt végzik majd a szociális szövetkezet adminisztrációs munkáját – a fémfeldolgozás napi jelentéseket kíván –, de átvették az önkormányzattól az élelmezésvezetési feladatokat, annak ügyeit is itt intézik majd. Bútor még nincs, az nem volt a pályázat része, próbálnak jutányos áron beszerezni használt irodabútorokat.

Az egyik nagy teremben alakították ki a szociális szövetkezet dolgozóinak közösségi helyiségét. Az épület egyébként teljesen akadálymentesített, ez feltétele volt a beruházásnak. A fejlesztés érdekében a meglévő kettő között új tűzcsapot is kellett létesíteni a terület előtti utcában.

Rendbe tették az épületeket

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Van egy ezer négyzetméteres fedett színük is, ennek teteje korábban beázott, ezért a pályázat segítségével lecserélték a héjazatát, így nem áznak az itt elhelyezett gépek, valamint a takarmány. Itt gyűjtenek össze minden olyan dolgot, amelynek a későbbiekben még hasznát láthatják.

Csőgér Bálint elmondta, a faluban a korábbi 1,6 százalékról január elsejétől egy százalékra csökkentették a helyi iparűzési adó mértékét. Ezzel segíteni szeretnék a helyi vállalkozásokat, amelyek vezetőinek túlnyomó többsége egyéni vállalkozó, sokan katások voltak annak szigorításáig. Az elmúlt évek válságai után így próbálják őket támogatni. Ezenkívül a kedvező adómértékkel szeretnének idevonzani nagyobb árbevételű cégeket is. Az iparterületre két cég is betelepült, mióta elkészült.

A polgármester elmondta azt is, a szövetkezet tevékenységét befolyásoló döntést várnak. A magyarországi hulladékgazdálkodási koncesszió ugyanis a Molhoz kerül. Ahhoz, hogy Nagyvisnyón fa-, papír-, fémhulladék előkezelés, feldolgozás folytatódhasson, pályázniuk és licitálniuk kellett, ennek eredményét még nem ismerik.