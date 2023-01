Megkerestük a Bosch sajtóosztályát is az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Válaszukban azt írták, a magyarországi Bosch csoport novemberben kezdte meg a bértárgyalásokat a 2023-as bérekről a munkavállalók képviselőivel, de a hatvani és maklári gyárakban az álláspontok nem közeledtek egymáshoz a felek között. A Bosch a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett tárgyal a bérekről, célja a konszenzuson alapuló, kölcsönösen támogatott megállapodás, és partnereitől, beleértve a munkavállalói képviseleteket is, mint az ÉTMOSz, elvárja a közös megállapodásban meghatározott feltételek, eljárások, jogszabályok korrekt betartását. A Bosch béremelésre vonatkozó javaslatával kapcsolatban az ÉTMOSz aláírásgyűjtésbe kezdett a két gyárban. A Bosch számára a munkavállalók véleményének meghallgatása és a döntés elfogadása kiemelten fontos, így a vállalat továbbra is nyitott a munkatársakat képviselő szervezetekkel történő egyeztetésre. A tárgyalásokról további részleteket nem tudnak megosztani, a fejleményekről tájékoztatni fogják az érdeklődőket.

A Bosch szerint a miskolci autóipari- és elektromos kéziszerszámgyár és az ott jelenlévő érdek-képviseleti szervezetek konszenzuson alapuló, kölcsönösen támogatott megállapodást kötöttek tavaly decemberben a 2023-as béremelésekre vonatkozóan. A leányvállalatoknál Magyarországon minden évben a piaci környezetnek megfelelően és a törvényi előírások maradéktalan betartásával tárgyalnak a bérekről. A fizetéseket minden esetben úgy kell meghatározniuk, hogy a munkavállalók korrekt bérezést kapjanak és a vállalat versenyképessége is megmaradjon. A béremelés mértéke általában vállalatonként és tevékenységi területenként eltérő, amelyet az adott vállalat eredménye is befolyásol, valamint függ az egyéni teljesítménytől is.