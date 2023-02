Az ötvenes éveiben járó egri Tóth Péter szerint az infláció, a megnövekedett rezsiköltségek miatt az embernek nagyon meg kell gondolnia, hová viszi javíttatni az autóját. Ő a sufniszervizeket soha sem szerette, mert nem tartja őket megbízhatónak és lehúzósok is. A vármegyeszékhelyen dolgozó néhány komolyabb műhelyben viszont korábban is magasak voltak az óradíjak. Ezt most a rezsiköltségek megugrása miatt még meg is kellett fejelniük.

– Azt az elvet vallom, hogy az, aki kocsit tart, ne csak a várható üzemanyag költségekkel kalkuláljon, amikor megveszi álmai autóját. Azt kellő időben szervizelni, s ha szükséges javíttatni kell. Fontosabb a biztos szakmai bázis, mint az ár, ezért magam rendszeresen a jól bevált műhelybe viszem a lassan 11 éves Fordomat – mondta Péter.