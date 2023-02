A korábban is kőbányaként működő területen, az apci Kopasz-hegyen nyílna újra az egyik bánya, ahol andezitet termelnének ki, derül ki a Heves Vármegyei Kormányhivatal weboldalára feltöltött dokumentumokból. Az Apc II. – andezit védnevű bányatelek már korábban is kapott környezetvédelmi engedélyt, most a tiszakécskei útépítő vállalkozó, Szíjj László érdekeltségébe tartozó Hódút Freeway Kft. nyerne ki onnan alapanyagot. A cégnek Gyöngyöstarjánban is van bányája.

A kitermelés az idei harmadik negyedévben kezdődhet meg, a 6,4 hektáros területen évente 350 ezer köbméternyi andezitet terveznek kibányászni, azaz mivel hétfőtől péntekig dolgoznának, egy munkanapon körülbelül 1400 köbméternyi zúzott követ állíthatnak elő. A kő közel fele meddős és egyéb zúzott kő lenne, a többi pedig út-, illetve kisebb részben vasútépítéshez használatos.