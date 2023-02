A világgazdasági krízis okozta infláció, a háborús konfliktusok, valamint az ezekre adott különböző gazdasági és pénzügyi beavatkozások a hazai ingatlanpiacot is jelentősen érintették. Tóth Zoltán, a gyöngyösi Tóthhouse ingatlaniroda tulajdonosa arról beszélt portálunknak, hogy 2022 nagyon vegyes év volt.

– Mozgalmas éven vagyunk túl. A 2022-es év végével lezárult a hiteltörlesztési moratórium. Igaz, 2021 őszétől már csak különösen indokolt esetekben lehetett vele élni: például, ha valaki nyugdíjas, vagy több gyermeket nevel, vagy közfoglalkoztatott. Az most dől majd el, hogy ezeknek a családoknak az élethelyzete lehetővé teszi-e a hiteltörlesztést. Azt lehet mondani, hogy a kamatok majdnem stabilizálódtak, esetleg minimálisan kell többet fizetni. Inkább a törlesztési futamidő az, ami meghosszabbodott. Régebben a svájci frank alapú hitel kamata volt hasonló hatással az ingatlanpiacra, amikor a törlesztőrészlet többszörösét kellett visszafizetni. Minden második-harmadik eladásnak ez volt 2019-20-ig az egyik mozgatórugója. Napjainkban már vannak, akik más élethelyzetbe kerültek, például elvesztették a munkahelyüket, emiatt nem tudtak fizetni. A másik probléma a rezsi megnövekedése, amelyet igazából most tapasztalunk meg a tél során. Igaz egyelőre még egy enyhe télről beszélhetünk, de így is lehet látni, hogy egy nagy ingatlannál akár százezres tételekről is beszélhetünk a számlák esetében. Már látható a piacon, hogy emiatt is adnak el ingatlanokat. Vélhetően ez év első felében alakult ki, hogy ki az, aki fenn tudja tartani a jelenlegi ingatlanát, és ki az, akinek kisebbre kell váltania – részletezte Tóth Zoltán.