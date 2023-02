Erzsi néni családja – férje és gyerekei – jó harminc éve foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászkodik is. Úgy látja, hogy azok a kisebb területet művelő gazdák vannak nehezebb helyzetben, akik maguk nem dolgozzák fel a szőlőt, csak leadásra termesztik. Emlékeztetett arra, hogy valamikor, jó húsz esztendeje volt egy év, amikor kiugróan magas, a kilogrammonkénti 150 forintot is elérő ára volt a fürtöknek. Erre ugrottak is sokan – jó megélhetésnek ígérkezett – és elkezdtek szőlőültetvényeket telepíteni.

– Gondoljunk bele! Húsz év eltelt, s az akkori 150 forintot azóta sem kaptuk még meg. Pedig felét-harmadát, ha éri a pénz. Minden területen megugrottak a költségeink. Aki nem tudott gépesíteni, mert nem voltak anyagi forrásai, vagy olyan az ültetvény, kénytelen napszámosokkal dolgozni. Nem biztos azonban, hogy talál is megbízható munkaerőt. Mi is ritkán fogadunk fel napszámost, azonban csak a család nem bír elvégezni minden munkát, hiába dolgozunk szombaton és vasárnap is – világított rá a kérdés egy másik vetületére a 70-es éveit taposó asszony.