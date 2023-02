Azt is kifejtette, hogy a külföldi vendégek száma a koronavírus-járvány alatt több volt, ők az üzleti utazók lehettek, ez az arány visszaesett 2022-ben. A belföldiek aránya természetesen magasabb, ebben szerepe van a SZÉP-kártyának, s a dinamikus árazásnak is. A szálláshelyek száma is nőtt, sok magánszálláshely is nyílt, főként a Felső-Mátra tekintetében. A jövőre tekintve elmondta, a belföldi turizmus maradhat húzó erő, s a kifehéredett Mátra sokakat vonzhat január-februárban.

A Tisza-tó is népszerű volt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szerint, 2022 első tizenegy hónapjában 26 ezer vendég 60 ezer vendégéjszakát töltött Poroszló szálláshelyein. Ez 10 százalékkal több vendéget és 2 százalékkal kevesebb vendégéjszakát jelent 2021 első 11 hónapjához viszonyítva. 2019 azonos időszakához képest a vendégek számában 58 százalékos növekedés figyelhető meg, a vendégéjszakaszám pedig 45 százalékkal nőtt. A községben a szálláshelyi forgalom 95 százaléka belföldiekhez köthető.

2022. január és november között 25 ezer belföldi vendég látogatott el Poroszlóra. Az általuk eltöltött 57 ezer a vendégéjszaka ugyanakkor 4 százalékkal kevesebb volt 2021 azonos időszakához képest. A 2019-es adatokkal összehasonlítva a belföldi turisták száma 57 százalékkal, a vendégéjszakáik száma pedig 45-tel volt magasabb.

2022 januárja és novembere között 128 százalékkal több külföldi vendégeskedett Poroszlón. Az 1 ezer 300 külföldi 3 ezer éjszakát töltött el a szálláshelyeken. 2022 első tizenegy hónapjában a külföldi vendégek száma 80, vendégéjszakáiké pedig 46 százalékkal volt magasabb 2019 ugyanezen időszakához viszonyítva. Poroszló szálláshelyeinek bevétele 2022 első 11 hónapjában több mint 494 millió forint volt. Ebben az időszakban a vendégek mintegy 70 millió forintot, a teljes költés 14 százalékát SZÉP-kártyával fizették.

Tavaly Poroszló szálláshelyeire a hazai vendégek legnagyobb része a fővárosból, Pest megyéből érkezett, a küldőterületek közül Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye emelkedett még ki.