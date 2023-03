Nagy István agrárminiszter egy februári méhészeti rendezvényen jelentette ki, hogy a csupán méztermelésre alapozott méhészetek a jövőben már nem lesznek jövedelmezőek. A miniszter szerint a méhészeknek arra kell alapozni, hogy beporzás nélkül nincs fenntartható jövő, de rövid időn belül komoly beporzóhiánnyal kell a világnak szembenéznie. Nagy István kiemelte: elsősorban a bérbeporzás vállalása és a kaptárakban lévő egyéb anyagok értékesítése jelenthet megfelelő plusz jövedelmet a méztermelés mellett a méhészetek nyereséges gazdálkodásához.

Bíró Péter, a Kisbíró Méhészet tulajdonosa több mint harminc éve méhészkedik, a feleségével családi gazdaságként működtetik a közepes nagyságú méhészetüket Heves-Alatkán. Az ő véleménye is az, hogy csak a méztermelés, hosszú távon, láthatóan nem lesz kellően jövedelmező.

– A méhekkel nem túl messzire, de évente több alkalommal is vándorlunk, a jobb gyűjtési feltételek biztosítása, illetve a fajtamézek miatt. Az elmúlt év tavasza hűvös és aszályos volt, ez a kora tavaszi méhlegelőkön, főleg a repcén okozott termésveszteséget. A mélyen gyökeresedő, szárazságtűrő akácot a tavaszi szárazság még nem viselte meg nagyon, így jó termésünk lett. A nyári aszály azonban több gondot okozott, vegyesmézből, illetve napraforgómézből jóval kevesebb lett a korábbi évhez képest. A mézeladással komoly problémák vannak, jelenleg a felvásárlás gyakorlatilag áll, az árak is nyomottak. Ennek csak egyik oka az Ukrajnából az EU-ba behozott méz. Sokkal nagyobb gondot okoz az uniós piacon a Kínából jövő, folyamatosan növekvő mennyiségű méz. Ugyanakkor, a termeléshez kötődő költségeink drasztikusan emelkedtek, például a takarmányozás, faanyag, kaptárak árai. Kiegészítésképpen lehet a méhekkel egyéb termékeket, így virágport, viaszt, propoliszt, méhpempőt előállítani, de ez mindenki számára nem fog megoldást jelenteni. A bérbeporzás egyelőre nem jellemző Magyarországon, erre a gazdatársadalom részéről még nincs igény. Hazánkban elég nagy a méhsűrűség, a méhészetek eloszlása is elég egyenletes, így a beporzás anélkül is biztosított a növénytermesztőknek, hogy fizetnének érte – részletezte Bíró Péter.