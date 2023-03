Most még élvezhetjük a késő tavaszias, meleg időjárást, közeleg azonban a lehűlés, amely az előrejelzések szerint éjszakai fagyokat is hoz. Egyre több kertben és ültetvényben kezdenek virágozni a gyümölcsfák, ezért lehet aggódni az idei gyümölcstermés miatt.

- Nagy dilemmában vagyunk, hogy hány fok lesz. Az előrejelzésekkel kelünk és fekszünk. Két napja még keddre jeleztek fagypont alatti hőmérsékletet, most nulla Celsius fokot és esőt várnak, s szerdára jelzik az éjszakai plusz egy, mínusz hét Celsius fokos hőmérsékletet. A mínusz hét az olyan fagyzugos helyekre vonatkozik, mint például Zabar, így mi Gyöngyösön mínusz háromra számítunk – mondta Székely Zoltán termelő, a Székely családi gazdaság vezetője.

- Amennyiben mínusz kettő, három Celsius fok körül alakul a hőmérséklet és nem egész éjszaka, csak hajnalban hűl addig a levegő, az nem jelent gondot. Fajtától függően azonban mínusz négy Celsius fokos fagy azonban már komoly károkat okoz a virágokban – tette hozzá Székely Zoltán.

Elárulta, ők vegyszeres, gyógynövényes védekezést szoktak alkalmazni, ennek hatására a virágok sejtcukorszintje megemelkedik, a bennük lévő oldat besűrűsödik, ezáltal kevésbé fagy meg, ez körülbelül mínusz öt Celsiusig hatékony. Szerinte egyébként most a kajszibarack és a mandula van a legnagyobb veszélyben, a cseresznye és a szilva kevésbé virágzik.

A kiskertekben és a nagy ültetvényekben lehetséges védekezési módszer lehet még a faggyúgyertya alkalmazása, amelyet a fa alá téve, meggyújtva az adott hőjével pár Celsius fokot melegít a fa lombkoronájának magasságában, ez mínusz 3-5 Celsius fok között adhat hatékony védelmet, hasonlóképp működik a füstölés is. Ezek egy-két fás kertekben is beválhatnak. A nagy gazdaságokban alkalmazzák még a vízpermetet is, amelyet fagypont körüli hőmérsékleten a virágokra juttatnak, a jég pedig megóvja a még nagyobb hidegtől azokat. Sokszor egy-két tizedfokon múlik, hogy lesz-e kár, vagy sem.

- A védekezéshez azonban fönn is kell maradni éjszaka, amit az ültetvényeken gazdálkodók meg is tesznek, hiszen nagy kárt szenvedhetnek. Mi rendszeresen ellenőrizzük az előrejelzéseket, hőtérképeket, Gyöngyös környékén három meteorológiai állomás adatai is elérhetők. Amennyiben éjfél körül meredeken zuhanni kezd a hőmérséklet, akkor várható, hogy hajnali három, négy óra tájban fagypont alá süllyed és akkor ki kell menni a területre. Ilyenkor vagy ébren marad az ember, vagy beállítja az ébresztőt – fejtette ki Székely Zoltán, aki nem kíván fagyot a jövő hétre, ezért szerinte az sem árt, ha a gazdák imádkoznak, hogy ne legyen veszélyben a termés.

Főoldali képünk illusztráció, forrás Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap