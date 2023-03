Elmaradtak a beruházások az utolsó negyedévben a megelőző esztendő végéhez képest. A KSH szerint éves viszonylatban 6,3 százalékos volt a visszaesés országosan, az előző negyedévhez képest 5,5 százalékos volt a mérséklődés. A beruházások volumenét a költségvetés, a háztartások, valamint a vállalkozások egyaránt csökkenő aktivitása alakította.

Ezen belül a teljesítményérték több mint hattizedét képviselő építési beruházásoké 6,6, a megközelítően harmadát kitevő gép- és berendezésberuházásoké 5,5 százalékkal esett vissza. Mérsékelték fejlesztéseiket az ötven fő feletti vállalkozások is, de a legjelentősebb mértékben a költségvetési szervek fogták vissza beruházásaikat (28 százalékkal), kifutóban voltak az uniós projektek. Voltak azonban ágazatok, amelyek növelték aktivitásukat, például a feldolgozóipar, ezen belül is a villamosberendezés gyártás és a járműipar. Csökkenő teljesítmény jellemezte az ingatlanügyleteket, valamint a szállítással, raktározással foglalkozó cégeket. Illetve a kereskedelmet, amely az előző évben jelentősebb mértékben ruházott be. Nagy mértékben visszafogta beruházásait a közigazgatás és a mezőgazdaság.

Heves megyében a negyedik negyedévben 73,135 milliárd forint értékben ruháztak be a cégek, önkormányzatok, állami szervezetek, ami még nominálisan is elmarad az egy évvel korábbitól, míg az infláció megközelítette a 25 százalékot.

2022-ben összességében országosan egy százalékkal nőtt a beruházások volumene az előző évhez képest, míg megyénkben az előző évihez hasonló mennyiségű fejlesztést hajtottak végre a cégek, költségvetési szetvezetek 195,135 milliárd forintból.

