Februárban a nyertesek közé tartozott Demjén és Gyöngyös is, mindkét településre több vendég érkezett, akik természetesen emelték a vendégéjszakák számát is (Demjénben ezeregyszázzal 5,4 ezerre, Gyöngyösön 2,3 ezerrel 14,7 ezerre). Szilvásváradon és Parádon kicsit csökkent a szállóvendégek száma, de míg a bükki településen az ott töltött idő nagyobb mértékben esett (hatszázzal 2,6 ezerre), a mátraiban lényegében stagnált (5,2 ezer). Visszaesés volt Egerben és Egerszalókon is, a megyeszékhely mögé egyre inkább zárkózott föl a község (17,1 ezer, illetve 15 ezer éjszaka). A hónap a legkevésbé jól a mátraszentimreieknek sikerült, a vendégek száma a harmadával ezerötszázra, az éjszakáké hasonló mértékben esett vissza 3,4 ezerre.