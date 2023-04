Dr. Szabó Tünde az esemény után portálunknak elmondta, olyan interaktív munkafolyamat zajlik egy éve, ami akár stratégiai megállapodás keretét is jelenti, de legfontosabbak a gyakorlati teendők. Szerinte a kormány is úgy tud segíteni, ha a gazdasági szektorokból érkezett igényeket meg tudja hallgatni. A zónában ezeket gyűjtötték össze és fogalmazták meg ágazatonként az igényeket. Szerinte az előző kormánybiztos, Palkovics László idején is nagy munka zajlott, javaslatokat tettek. Az anyag megvan, de olyan változások történtek, amelyek felülírtak mindent. Felülvizsgálták a terveket, ebbe egyetemeket, kutatókat, más szakembereket is bevontak. Szerinte az igények megfogalmazása minden területet, oktatást, egészségügyet, turizmust, infrastruktúrát is érintett. Ezekhez minél több európai uniós és állami forrást akarnak biztosítani.