Februárban a KSH szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene országosan 10,1 százalékkal, Hevesben pedig 10,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest.

Februárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 8,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 14,5 százalékkal csökkent az értékesítés volumene. Műszaki cikkekből, bútorokból ötödével kevesebb fogyott, mint egy éve. A csomagküldő, internetes kereskedelem is rossz hónapot zárt, 13 százalékkal visszaestek a rendelések.

Hevesben a boltok kasszáiban a tavaly februári 29,845 milliárd forinttal szemben 34,2 milliárd forintot hagytunk, ez azonban a 25 százalékos inflációval is korrigálva azt jelentette, hogy több mint tizedével csökkent az ezért a pénzért kapott árumennyiség.

Az év első két hónapjában a forgalom volumene a naptárhatást is figyelembe véve 7,3 százalékkal kisebb volt országosan, a megyei visszaesés is hasonló mértékű volt. Élelmiszerből és üzemanyagból is kevesebb fogyott.