Fodor László Zagyvaszántón üzemeltet egy 30 négyzetméteres kisboltot, a vállalkozás fő profilja a zöldség- és a gyümölcsértékesítés. Mint mondta, most először pályáztak támogatásra és örülnek, hogy nyertek. Az életben maradáshoz szükséges a támogatás, amelyet a működési költségekre fordíthatnak, így munkabérre, könyvelőre, de egyéb szükséges kiadásokra is, mint például irodaszerekre, tisztítószerekre. A gáz- és villanyszámla a sokszorosára emelkedett, így jól jött a segítség, még ha nem is kompenzálja teljesen a költségek növekedését, hiszen a friss zöldségek és gyümölcsök miatt sok és nagy hűtőt üzemeltetnek.