A vármegyei önkormányzat elnöke a Heves vármegyei fejlesztési elképzeléseket ismertette az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tagjai előtt. Az esemény után Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke kifejtette, a találkozón a Heves vármegyei fejlesztési elképzelésekről beszélt. Szót ejtett a gazdaságfejlesztési zónáról, a közös tevékenységről, az abból levont következtetésekről, illetve a TOP Pluszról. Beszámolt arról, hogy az ebből az uniós operatív programból Hevesnek jutó források közel felét lekötötték már, most három évvel előrébb járnak, mint a 2013-2020-as időszakban. Tavaly írták ki az első pályázatokat, most zajlanak a szerződéskötések, máshol már projektzárás is történt. Kifejtette, alapvetően nemzeti kockázatvállalásra történik a finanszírozás, az állam megelőlegezi a fejlesztések költségvetését.

A vármegyei önkormányzat elnöke hozzátette, prezentációja másik fókusza arra irányult, Hevesnek az iparon túl milyen erősségei, lehetőségei vannak. A vármegye az egyik legiparosodottabb az országban, a bruttó bérekben is jó helyen áll. Ez azonban csak egy láb, több kell. A turizmus meghatározó, de további lehetőségeket biztosító ágazat, akár a Bükk-Mátra térsége, akár a Tisza-tó.