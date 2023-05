A hatvani gyár jelenlegi helyzetéről és jövőre vonatkozó kilátásairól elmondta, a hatvani üzem továbbra is a legnagyobb a Bosch autóelektronikai gyárai közül, remélik, ez így is marad. A szektor szereplőihez hasonlóan ők is érzik a jelenlegi helyzet hátrányait autóiparban, némi recesszióval szembesülnek. Azonban nagyon jó a hatvani helyzet, ezen kívül az elektromos és önvezető autókra is helyezik hangsúlyt, ez a jövő. Biztos abban, hogy az üzem a jövőben is sikeres lesz. A jövőt nehéz megjósolni, kristálygömbből kellene jósolni. Az Ukrajnában folyó háborún kívül a félvezetőhiány miatt is nehézséggel küzdenek a cégek. Ő azonban pozitív és optimista marad, hogy megfelelő megoldást tudnak kidolgozni az ehhez hasonló helyzetekre. Most nincsenek olyan leállások, mint a koronavírus-válság első heteiben, reméli, ez így is marad a továbbiakban.