Európai uniós támogatásból fejleszthetik a piacot Bélapátfalván. A város önkormányzata javára 300 millió forintot ítélt meg az irányító hatóság a napokban. A település központjában lévő területet 2015-ben már saját forrásból alakítgatták, új asztalokat helyeztek el, amelyek ponyvával fedhetők. Most a területen a város történeti rangjához méltó új piacteret alakítanának ki. Az ingatlanon egy oldalhatárra telepített hagyományos nyeregtetős, részben fedett-nyitott tereket, részben pedig hőszigetelt fűthető tereket is magában foglaló épület létesül. A tervezett épület alapvetően a piaci árusítást és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket szolgálja.

A piactér két udvar köré szervezett fedett, illetve nyitott területekből és lamellázattal árnyékolt burkolt felületekből áll. Az árusok a csarnokot gépjárművel is megközelíthetik majd. A belső aszfalt burkolatú útrendszer mellett az árusokat és részben a vendégforgalmat kiszolgáló parkolók lesznek. Az önkormányzat korábbi igényfelmérése szerint a városban több vállalkozó is árusítana a piacon, illetve a vásárlók is keresnének helyi termékeket.