A megyének jutó európai uniós TOP PLUSZ források közel felét már lekötötték, árulta el dr. Juhász Attila Simon, a Heves megyei közgyűlés elnöke. Podcast-adásunkból az is kiderül, hogy a rendelkezésre állónál azonban sokkal több pénzt is el tudnának költeni a vármegye önkormányzatai és vállalkozásai. File Sándor, a megyei iparkamara főtitkára szerint a debreceni beruházások révén Hevesnek is juthatnak fejlesztések, de a vármegyében nagyon fontos az energiaellátás és a Mátrai Erőmű térségének jövője is.

Hallgassa meg teljes adásunkat!

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!