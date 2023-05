Május 22-ig kell benyújtani, vagy jóváhagyni a személyi jövedelemadó-bevallásokat. Évről évre kevesebben rendelkeznek a civil szervezetek részére adójuk egy százalékáról, pedig idén is majdnem ezer, összesen 946 Heves vármegyében bejegyzett alapítvány, egyesület számít a támogatásokra. Akik maguk töltik ki és nyújtják be bevallásukat, azok kitölthetik azzal együtt a rendelkező nyilatkozatot, akiknek a Nemzeti adó- és Vámhivatal a közelmúltban megküldte a bevallás tervezetét, azoknak annyi dolguk van, hogy miután megtekintették azt, egyúttal gondolnak a civilekre, egyházakra is és beírják kedvencük adószámát, vagy technikai számát. Erre a lehetőség egészen a május 22-i határidőig adott az e-SZJA felületen, ügyfélkapus azonosítást követően.

Egerben 263 civil szervezet várja a polgárok segítségét, Gyöngyösön 111 potenciális kedvezményezett van, Hatvanban hatvan, Hevesen 28 civil jogosult az adó egy százalékára. A lista itt található a NAV honlapján.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)