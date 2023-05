A Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányrendelet szerint a mai hatálybalépést követően nyolcadik napon megszűnik minden olyan, (a rendeletben nem mentesített) a kormány által felfüggesztett vagy megállított, központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházásról szóló polgári jogi vagy támogatási szerződés, amelyben a szerződő fél az állam és az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv, vagy többségi állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. A fel nem használt központi költségvetési forrás összegét vissza kell fizetni. Kivételt egyedül a beruházással érintett szakpolitikai felelős miniszter tehet a következő napokban. Korábban közel háromszáz államilag finanszírozott, s leállított beruházást nevesítettek egy parlamenti válaszban, ezek között számos hevesi szerepel.

Nem épülnek tehát sportparkok Abasáron, Boldogon, Gyöngyösön, Horton, Kiskörén és Tiszanánán. Nem folytatódik a 24-es főút felújítása sem, amelyet Gyöngyös és Mátraháza között terveztek 15 kilométeren, ezt még egy nagyszabású útfelújítási programban 2021-re hirdették meg, 2,5 milliárd forintból akarták rendbe tenni az útburkolatot, ebből csak 1,8 kilométernyi készült el, a 3-as úttól Gyöngyös belvárosáig, a folytatást a He-Do Kft. végezte volna. Még 2020 végén jelentették be, hogy körforgalom épül Nagyfügeden a ludasi és boconádi út kereszteződésében, ezt megígérték 2022-ben is, azóta sem teljesült. Egyébként az idei közút-felújítások is még a 2021-re meghirdetett programból húzódtak át.

Ugyancsak leállították az Eger kormányhivatal komplett fejlesztése elnevezésű projektet, amely az egykori nőtlen tiszti szálló járási hivatallá alakítását jelentette volna. Az épület három milliárdos felújítására a tervpályázat után már kivitelezési szerződést is kötöttek a Fenstherm Kontakt Kft-vel.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)