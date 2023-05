A kedvezőtlen globális gazdasági folyamatok, a továbbra is meglévő alapanyag-ellátási nehézségek és a megugró energiaköltségek ellenére is kimagasló eredményt ért el tavaly Magyarországon a Bosch. A cég közleménye szerint 2022-ben a csoport teljes magyarországi nettó árbevétele – beleértve a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatok közötti kereskedelmi tevékenységeket – 2255 milliárd forint volt, ami 32 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi teljesítményt. A bővülés euróban számítva 21 százalékot tett ki. A Bosch csoport magyar piacon elért forgalma – a csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele – pedig 15 százalékkal 314 milliárd forintra emelkedett. Nőtt a munkatársak száma is: a Bosch csoport 2022 végén több mint 18 300 munkavállalót foglalkoztatott Magyarországon, 1300-zal többet, mint egy évvel korábban. Közülük több mint 3500-an dolgoznak a kutatás-fejlesztés területén, ezzel Magyarország ad helyet a Bosch negyedik legnagyobb K+F központjának a világon Németország, India és Kína után.

- A Boschnál a folyamatos innovációt tartjuk a jövő zálogának, ezért működésünk fókuszában a gyártástechnológia állandó fejlesztése és az irányadó innovációk kutatás-fejlesztése áll. Ebben egyedülálló szerepet tölt be a Bosch köré épült és egyre bővülő ökoszisztéma, amelyben az ipar és az akadémiai-egyetemi szféra szoros kölcsönhatásban dolgozik azon, hogy a jövő technológiái minél hamarabb beépüljenek mindennapjainkba. A tavalyi év eredményei azt mutatják, hogy jó úton járunk. Ezúton is köszönetet mondok ezért minden együttműködő partnerünknek és munkatársunknak – mondta Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban. Hozzátette, bár 2023-ban is számos kihívás elé állítja őket a gazdasági környezet, továbbra is a jövő technológiáira fókuszálnak.