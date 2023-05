Pénteken délután szabadtéri ünnepségre és partira várták a Fenstherm Future Zrt. dolgozóit és partnereit a cég füzesabonyi telephelyén. Az első, a Fenstherm márkát kitaláló és bevezető vállalkozás negyedszázada alakult meg, és 25 éves maga a Fenstherm márka is.

A rendezvényen Rácz Judit, a Fenstherm Future Zrt. vezérigazgatója az elmúlt huszonöt év fordulópontjairól beszélt. Kifejtette, az 1998-2008 közötti időszak az elindulásról és a fellendülésről szólt. A cég szokatlan megoldásaival berobbant a piacra. Akkoriban 10-15 műanyag nyílászárókat gyártó cég működött az országban, egy-egy területet lefedve, akiket fölkereshettek a megrendelők, és 3-6 hónapos határidővel meg is kapták a termékeket.

A Fenstherm alapítója, Nagy István szerint el kell vinni a vevőkhöz a terméket országszerte. Ennek jegyében egységes arculattal nyitottak szaküzletek Magyarországon, főleg a Fenstherm márkát forgalmazók, s erős piaci felfutás kezdődött. A „therm” kifejezés is ekkor honosodott meg idehaza, és terjedt el aztán széles körben a vállalkozások között. Fölidézte, az elsők voltak, akik nem a gyárból, hanem kereskedőkön keresztül árulták termékeiket. Ellenben ma nem lehet tudni, ki a gyártó, ki a kereskedő, akiket széles kínálat jellemez, jegyezte meg. Volt raktárkészletük, típusméretet is készítettek. Korábban a tüzépeken árult fa nyílászárók is elérhetők voltak. A műanyagok terén azonban ez addig nem így volt. Volt, hogy havonta kétezer 100-szor 210 centiméteres műanyag bejárati ajtót gyártottak. A 2008-as válság megrázta a piacot, ekkor már 350 gyártó és kereskedő volt jelen Magyarországon, köztük sok lengyel, de ekkoriban több gyártónál is a minőség rovására ment a mennyiség.

Rácz Judit elmondta, 2008-ban adták át a közel 3000 négyzetméteres új csarnokot, új technológiával s ekkor duplázódott meg a kapacitás. Volt biztos viszonteladói hálózatuk, ismertségük, ezáltal megrendelésük. Beindultak a panelprogramok, amelynek keretében Miskolctól Zalaegerszegig, Szegedtől Győrig lakások ezreibe kerültek hőszigetelt műanyag nyílászárók, főként ablakok.

A harmadik időszak 2018-ban kezdődött, amikor csatlakoztak a Mészáros csoporthoz a Fejér B. Á. L. magasépítő cég leányvállalataként. Ez egy üzleti döntés volt, a stabil működést a társaságok közös értékítélete, gondolkodása teszi lehetővé. Együtt dolgoznak a magyar gazdaság teljesítményének növeléséért és a biztonságos munkahelyekért. Az öt év folyamán a hangsúlyt nem a tömegtermelésre, hanem a magas minőségre helyezték, a modern építési trendeknek, korszerű technológiáknak megfelelve. A jövő a digitális technológiáké és a közösségi médiáé a gazdasági szereplők esetében is. Nekik is ezekkel az eszközökkel kell végezniük a munkáikat. Idézte kedvenc mondását is: ezt az ablakot is mi gyártottuk. Reméli, még sok helyen elmondhatja.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is köszöntőt mondott az ünnepségen, kifejtve, ő sok éven keresztül a cég jogi képviselőjeként is tevékenykedett, de ma is figyelemmel kíséri a társaságot parlamenti képviselőként. Szerinte hihetetlenül sikeres a cég, innovatívak, akik akarják a jót. Remek dolog volt megélni, hogy nagyvállalattá vált az egykori kis cég, amely nem engedett a megújulásból, a korszerű technológiákból és a minőségre való törekvésből.

Kiemelte, öt év alatt a cég megduplázta árbevételét, a hasonló tevékenységi körben tevékenykedő cégek közül a legmagasabb bevétellel bírnak. Beszélt az állami támogatásokról is, a Pénzügyminisztériumtól egy 460 millió forintos beruházáshoz 228 millió forintot kaptak a gyártástechnológia korszerűsítéséhez, a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól egy 566 millió forintos fejlesztéshez 283 kapott a társaság az elmúlt években.

Dr. Pajtók Gábor szerint idén azért dolgoznak, hogy megmaradjanak a cégek pozíciói és a munkahelyek, valamint fejlesszenek is. Ezért indultak a Baross Gábor és a Széchenyi hitelprogramok, amitől azt remélik, hogy az ország elkerüli a recessziót és eléri a 1,5 százalékos gazdasági növekedést. A 4100 milliárd forint nagy részét kis- és középvállalkozások kapták.

A képviselő azt kívánta, hogy a továbbiakban is legyen megújuló a cég, és gyártson nyílászárókat mindenki örömére.

A beszédeket követően a rendezvényen színpadra lépett Mészáros Árpád Zsolt, az Abba Revue & Show, valamint az Anna and the Barbies elektro akusztik duó. Bemutattak egy animációt és természetesen fölvágták az ünnepi tortát is.