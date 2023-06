A megyénkben is jelenlévő Masterplastot a beruházásai kapcsán arról kérdeztük, hogy látják a hazai építőipari és építőanyag piaci helyzetet, illetve látnak-e reményt arra, hogy fokozzák az exportot. Kérdeztük őket arról is, érdemes-e exportálni a hazai építőanyagot.

Mint írták, céljuk az exportképes termékek gyártása és a külpiaci értékesítés növelése. Ezt a célt részben a vállalatcsoport leányvállalatainak termékellátásával és piaci részesedésének növelésével, részben pedig a nyugat-európai export partnerhálózatuk bővítésével és a szélesedő értékesítésen keresztül valósítják meg. A gyártásuk ugyanakkor diverzifikált, aminek egy része működik Magyarországon, a főbb egységeik még Szerbiában és Németországban működnek, és hamarosan egy Olaszországban létesülő polisztirol gyárral is bővülnek.

A Magyarországon gyártott termékek közül leginkább a prémium minőségű tetőfólia termékeket, a szárazépítészeti profil termékeket, valamint a nemszőtt nonwoven ipari flíz alapanyagokat és laminátumokat exportálják. Csoportszinten pedig hőszigetelő rendszerek anyagai, az üvegszövet, a polisztirol hőszigetelő anyagok és tetőfólia termékek adják a legnagyobb árbevételű termékcsoportjaikat.

Érdeklődünk arról is, hogy szerintük mivel lehetne föllendíteni a hazai keresletet. A társaság szerint az Európai Unióban a „Fit for 55%” klímavédelmi csomag és annak nyomában szigorodó épületenergetikai szabályozás és induló épület felújítási hullám célja, hogy 2030-ra legalább megkétszereződjön a lakó- és nem lakáscélú épületek éves energiafelújítási aránya, és egyre több jelentős energiahatékonysági mélyfelújítás történjen. Ezen belül kötelezően előírt elem például, hogy az összes középület három százalékát évente energiahatékonysági felújításnak kell alávetni, és az energiamenedzsment rendszerek kötelező alkalmazását is vállalatok szélesebb körére terjesztik ki. 2030-ig nem kevesebb, mint 35 millió épület energetikai felújítása a célkitűzés, ami jelentős keresletélénkítő hatást kelt majd a következő években Európában.

A hazai építőanyag-kereslet fellendülését emellett több tényező is ösztönözné. Szerintük a kamatkörnyezet normalizálódása és a kedvezményes zöld hitelek újbóli megjelenése támogatná az ingatlanfejlesztési és új lakásépítési beruházások indulását, valamint a lakáspiac élénkülését, ami bővítené a felújításhoz szükséges anyagok iránti keresletet is. A lakossági építési-felújítási kedvet jelenleg erősen visszaveti az infláció, ami a megemelkedett életfenntartási költségek mellett óvatosságra késztette a háztartásokat. Jellemző egyfajta fogyasztói kivárás is, ami a kamattámogatott hitelek és új épületenergetikai támogatási program megjelenése iránti várakozással is magyarázható.

A Masterplast szerint fontos segítséget jelentene az iparágnak, ha az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) kezdeményezése alapján elindulna egy kisebb, de célzott épületenergetikai támogatási program. Ezzel mindenki nyerne, mert a program támogatná az ország karbonlábnyomának csökkentését, javítaná a hazai építőipar megrendelésállományának helyzetét és fokozná a lakosság energiamegtakarítását, és értéknövelő beruházási kedvét. Mindemellett fontosnak tartották kiemelni, hogy most nagyon kedvező helyzetben vannak az építtetők, jól időzít az, aki most vág bele építésbe vagy felújításba, mert most kedvezményesebb árakon tud építőanyagot vásárolni és elérhetőbbek a minőségi szakkivitelezők is.

