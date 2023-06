– A borsó vízigényes, a bőséges csapadéknak köszönhetően az teljesen rendben van. Homogén az állomány, gyommentes. Az utóbbi napokban esett 60-70 milliméter esőnek köszönhetőent ki fogja nevelni az utolsó hüvelyeket is. A fehérjenövények eladásával nincs gond. Általában már a felvásárló áll ott a tábla szélén, nehogy másnak adjam el a termést. Két-három állandó vásárlóm is van. A királybúzával is nagyon meg vagyunk elégedve. Az aratás két héten belül várható. Ha jön egy jó nagy meleg, akár egy-másfél hét múlva beleállhatunk. Az árpát már vágni kellene, de a hétvégén jött az eső. Nem szívesen becsülök termésátlagot, mert érik az embert meglepetések, de árpából 6 tonnára számítok hektáronként, és a királybúza is hozza ezt a mennyiséget. A felvásárlási árakkal kapcsolatban azt fontos tudni, hogy a tavalyi ár nem normál piaci ár volt. Az nem a búza ára volt, inkább nevezhetném a politikai helyzet generálta árnak. Az ukrajnai háborúnak ugyanis árfelhajtó hatása volt, mert rögtön hiány keletkezett a piacon, a kereslet generálta az inflációt. Mi tonnánként 148 ezer forintért adtuk el a búzát, de voltak, akik spájzoltak, mert 200 ezret szerettek volna érte kapni. Ilyen az ember: ha sokat kaphatna, még több kellene neki. Kora tavasszal az ország több helyén járva láttam, hogy a nagygazdáknak benn volt a raktárban a búzája, de a napraforgó meg a repce is. Most meg odaadják 60-70 ezerért, s közben az agrárvezetésre mutogatnak, hogy nem segít az eladásban. Az idei, tavalyinál jóval alacsonyabb felvásárlási árakról az a véleményem, azok csupán visszatérnek a gazdasági, a piaci mederbe – összegezte Kozma Attila.