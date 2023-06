2023. július 1-jétől Magyarország összes online pénztárgépet használó vendéglátó üzlete és jeggyel látogatható turisztikai attrakciója köteles szoftvert használni, és forgalmi, statisztikai adatait szoftveren keresztül továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Ezeket az információkat a NAV és a KSH is ltája majd. Ekkortól már csak NTAK adatszolgáltatásra alkalmas szoftverekkel értékesíthetik termékeiket a vendéglátóhelyek közül az éttermek, cukrászdák, büfék, kávézók, italüzletek, bárok, zenés-táncos szórakozóhelyek, gyorséttermek és alkalmi vendéglátóhelyek. A turisztikai attrakciók közül a múzeumok, várak, kastélyok, fürdők, strandok, kalandparkok, állatkertek, vidámparkok, védett természeti területet bemutató helyek, turisztikai közlekedési eszközök, valamint zenés-táncos rendezvények is adatszolgáltatásra kötelezettek lesznek.

Az NTAK regisztrációról, valamint az adatszolgáltatásról, az ingyenes VENDÉGEM szoftverről, az ügyfélszolgálatról is tájékozódhattak Heves vármegyei vállalkozások az Egerben tartott előadáson. A Magyar Turisztikai Ügynökség javaslata szerint fokozatosan vezetnék be az adatszolgáltatási kötelezettséget, júliustól egyelőre a 100 millió forint feletti árbevételű vállalkozásokra vonatkozna az előírás, a kisebbek, de 12 milliós árbevételt elérő szereplők számára későbbi, akár 2024 januári határidőt szabnának meg, ha a kormány is elfogadja. A még kisebbek számára az MTÜ nem írná elő a szoftver használatát. A regisztráció ellenben kötelező volna.

Dr. Zsirai Sándor, a szarvaskői Öko Park Panzió és Kemping, Rendezvényközpont tulajdonosa lapunknak elmondta, a szálláshelyeken már egy éve működik a rendszer, ők könnyebb helyzetben vannak, de különösen a kisebb vendéglátósoknál problémát okozhat a kötelezettség.

- Mindenki most kezd ismerkedni vele, jó, hogy van tájékoztató, de a gyakorlatban kristályosodik ki a működés. Nem biztos, hogy az értékhatárok jók, de az egyeztetések során ez majd kiderül. Reméljük, hasznos lesz a szolgáltaótknak, hogy kapnak összesített információkat a rendszerből. Bizakodunk abban is, hogy nem okoz túl nagy plusz terhet a szolgáltatóknak a napi információk elkészítése – mondta dr. Zsirai Sándor.

Kifejtette, a szálláshelyeknél, ha megvan a megfelelő rendszer, amin keresztül az adatszolgáltatást teljesítik, a tanulási időszakot követően jelentős könnyebbség az okmányok szkennelése és az adatok gyűjtése. A különböző statisztikák hazsnosak lehetnek, hiszen nem mindenki követte nyomon vendégeit és nem töltött föl adatbázist. Az NTAK-ból sok olyan információ levonható, ami segíthet stratégiai, taktikai tervezésben szállodáknál is. A rendszernek orzságos és vállalkozási szinten is vannak marketing céljai, ezt az információt egységesíti, segíti a célzott marketinget. Ezt nagyjából minden vállalkozás tudta, de talán segít abban, mely területen érdemes nagyobb marketing büdzsét elkölteni.

- Úgy látjuk, fantasztikus rendszer, ami naprakész adatokat biztosít a szolgálatóknak, étteremtulajoknak, egységeknek. Hatalmas versenyelőnyt jelenthet azoknak, akik valóban tudják hazsnálni, nem csak az adott napra vonatkozóan kérhetnek le adatot, de prognózist is lehet vele készíteni, vagy akár versenytárselemzést. Nagy várakozással tekintünk a bevezetésére, reméljük, hogy sikeres és valóban adatvezérelt, a modern kornak megfelelő elképzelés lesz. Nem gondolom, hogy plusz teher, lenne, egy kis munkát igényel, de a hozzadott értéke azt az 1-2 óra pluszt megéri – véli Tóth Csaba Gábor, a Mátraszentistváni Sípark marketing és turisztikai tanácsadója.

Dr. Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnöke szerint a szálláshelyek kapcsán már látják, hogy jó és naprakész adatokat lehet szerezni az NTAK-kal.

- Előfordult, hogy 3-4-6 hónapos lemaradásban voltak a statisztikák, csúszásban voltak a beszámoló készítésnél. Látjuk azt is, hogy van már honlap, ahol a nagy adatbázis fontosabb részéhez hozzá lehet férni. Kiderül, mennyi látogató hány napot töltött el, mik voltak az attrakciók, ahová mentek, mennyi volt az átlagos költés. Azt várjuk, ugyanígy lehessen hozzáférni ezekhez az adatokhoz az attrakciók, vendéglátóhelyek esetében is. Ha élesedik a rendszer, gombnyomásra le lehet kérni, milyen volt a forgalom, miből mennyit adott el az étterem, ha ezt összekötik a készletezéssel, pláne egyszerűbb lesz – tartja dr. Benkő Béla.

Az elnök szerint tény, hogy mint minden újdonság bevezetésének, meglesznek a gyerekbetegségei. Jó, hogy az MTÜ a szakaszos bevezetést javasolta, van idő felkészülni, látni lehet majd, hol kell belenyúlni, milyen nehézségei lehetnek a felhasználóknak. Mindenhol van ellenállás, a digitális világnál van egy generációs szakadék is, ott okozhat problémát Felhívta a figyelmet arra, hogy az adatközlés automatikus adat, de foglalkozni kell vele. Hozott egy példát is, például ahol eddig a szállásnál a postaládában hagyták a kulcsot és csak 3-4 nap múlva töltötték ki a vendégbejelentő lapot, ott már automatikus a bejelentés a szoftverrel, applikációval. Amíg nem lesz meg a rutin, addig lesz nehézkesebb a vállalkozók élete.

Hócza László, a szilvásváradi Fenyő Étterem tulajdonosa szálláshelyet is üzemeltet, így kezdettől alkalmazza az NTAK-ot.

- Kilencven százalékos teljesítéssel a célegyenesben vagyok, szeretek elöljárni a kötelezettségek teljesítésében. Van vendéglátó szoftverünk, amelyen keresztül csatlakozunk, már csak két gombnyomás és júliustól szolgáltatjuk az adatokat. Olyan programot vásároltunk 15 éve, ami tudja ezt, egy piacvezető gyártóval szerződtünk, így részben előnyünk van. Jó a kapcsolatunk is a gyártóval, így 2-3 nap alatt el tudtuk intézni. Azoknak sajnos nehezebb a továbblépés, akiknek nincs ilyen programjuk, vagy nem képes kezelni a NTAK-ot. A technikával haladnunk kell, ennek pedig célja van. Bár biztos lesznek eleinte buktatói, de mindenkinek föl kell zárkóznia, hogy a piacon tudjon maradni – fejtette ki Hócza László.

Hozzátette, eddig is elemezték adatbázisukat, ezt követően is fogják. Bízik benne, hogy profitálnak ebből is. Részben megvolt a célzott marketingjük, önkormányzati képviselőként látja, mi az, ami az önkormányzatnak és egy vállalkozásnak is megfelelő.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)