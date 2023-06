Megemlítik Szilvásváradot is, mely a Bükk hegység méltán híres települése, csodás erdei környezet veszi körül. Leghíresebb természeti kincse a Fátyol-vízesés. Az országban egyedülálló módon a Szalajka-völgyben két erdészeti múzeum is található. A muflonok és dámszarvasok mindennapjait az Egererdő Zrt. vadbemutató kertjeiben szemlélhetik meg a kirándulók. A gyermekek szemléletformálásában fontos szerepet töltenek be az erdészeti erdei iskoláik és az erdészeti nyílt napjaik.

A Mátrában a különleges klíma és termőhelyi adottságoknak köszönhetően a csúcstól északra erdőrezervátum található, ahol tudósok vizsgálják az érintetlen erdei ökoszisztéma változásait - emelik ki.

Máig népszerű túraközpont Galyatető, mely minőségi szolgáltatásokkal várja a bakancsos turistákat. A Magyar Természetjáró Szövetség és az erdőgazdaság 2015-ben adta át a Galyatetői Turistacentrumot és a megújult Galya kilátót. Ezt követve pedig erdei tornapálya, játszótér és környezetbarát parkoló került kiépítésre, a kirándulók igényeit kiszolgálva. A kilátó fontos helyet tölt be nemcsak a mátrai turizmusban, hanem szervesen illeszkedik az Országos Kéktúra mozgalomba is.

A Mátra egyik legszebb völgye, a Parádfürdőtől délre elnyúló Ilona-völgy, mely a Károlyi család emlékét őrzi. A vadregényes szurdokvölgyben folyó Ilona-patak csaknem tízméteres zuhanása az ország legnagyobb természetes vízesése, ami a mátrai túra során kihagyhatatlan kalandot ígér - részletezték.

