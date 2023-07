Egy év alatt majdnem 4600 kiskereskedelmi üzlet húzta le a rolót Magyarországon, derül ki a Pénzcentrum KSH-adatok alapján írt cikkéből. Legnagyobb arányban a használtcikk boltokat érintette a bezárás, de például az élelmiszerboltok több mint 3 százaléka is eltűnt, és ruhaboltból is majdnem 6 százalékkal kevesebb volt tavaly év végén az országban, mint egy évvel korábban. A kiskereskedelmi üzletek száma 2015 óta drasztikusan esik, 2019 vége óta az összes egység 10 százaléka tette ki végleg a zárva táblát.

Tavaly december 31-én 114,8 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, az előző év azonos időszakához képest 4600-zal kevesebb. Ez összesen négy százalékos visszaesést jelent egyetlen év alatt. A Covid járvány nyomán is megingott a kiskereskedelem, hiszen 2019-hez képest az üzletek tizede bezárt az országban.

Heves megye azon megyék közé tartozott, amelyek viszonylag jól vészelték át az évet, mert itt egy év alatt százzal csökkent az üzletek száma, ami 2,8 százalékos visszaesést jelent. Ennél kisebb mértékben Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala és Csongrád-Csanád megyében csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma, igaz, hajszálnyi a különbség. Hevesben 2021. év végén 3554, tavaly 3454 bolt működött, ez egyébként az ötödik legkevesebb az országban, de megyénk sem nagy. 2010-ben 4558 még üzlet volt Hevesben, ezt két évig még szolid emelkedés követte, aztán folyamatos csökkenés kezdődött, amely 2014-ben erősödött föl igazán. Az önálló vállalkozó által működtetett üzletek száma 1224 volt, hatvannal kevesebb, mint egy éve, viszont több mint nyolcszázzal kevesebb, mint 2010-ben. A társas vállalkozások boltjainak száma 1995 volt, 35-tel kevesebb, mint egy éve, s 2010-ben még 2400 ilyen kereskedelmi egység működött.

Vármegyénkben tavaly év végén 568 élelmiszer jellegű vegyes üzlet működött, 25-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, de 2010-ben például még számuk meghaladta a nyolcszázat. Szinte minden üzlettípus száma csökkent tavaly, de voltak kivételek: néhány darabbal több pékség, italbolt, vegyes iparcikk, műszaki üzlet nyílt, de állateledelesből is több lett. Egy esztendő alatt kicsi volt a mozgás, 13 év alatt viszont több tendencia is kirajzolódott: palackozott italokat forgalmazó kereskedelmi egységből például 71 helyett 96 működik, negyedével csökkent a hazsnátcikk boltok mennyisége, harmadával kevesebb ruha- és cipőbolt, valamint bútorbolt, húsbolt, illatszeres üzemel, ötödével kevesebb a festék és barkács szaküzlet, a virágbolt, valamint több mint 40 százalékkal kevesebb a műszaki, illetve a számítástechnikai üzlet, a gázcsere lehetőség, körülbelül ennyivel kevesebb a könyvesbolt is. Alig kevesebb a 2010 év véginél a pékség, a zöldséges, jóval több a gyógyszert is forgalmazó üzlet, szinten maradt a benzinkutak száma, picit kevesebb az állateledeles. Majdnem hatvan százalékkal kevesebb viszont az újságos, illetve a papíráru forgalmazó és művészellátó hely.

A tavalyi üzletbezárások fele Egerben és Gyöngyösön történt, Egerben 38-cal, Gyöngyösön 22-vel csökkent a még működő boltok száma, de Hatvanban is 15 volt a csökkenés, míg Füzesabony öt boltot vesztett, Heves pedig kettővel gyarapodott. Az elmúlt 13 évben az egri boltok száma 31,5 százalékkal, a gyöngyösiek 25 százalékkal, a hevesiek 20 százalékkal, a hatvaniak hat százalékkal, a füzesabonyiak 8,3 százalékkal csökkent. Mindez azt jelenti, hogy Egerben 1419 kereskedelmi egységből 974, Gyöngyösön 799-ből 597 maradt. Gyöngyösön 2015-re, Egerben 2016-ra apadt százzal, illetve kétszázzal a boltok száma.

Az elmúlt öt esztendőben a Heves megyei üzletek összalapterülete 463 ezerről 470 ezerre növekedett, egy átlagos bolt pedig 124 helyett immár 136 négyzetméteres volt, azaz főként a kisebb üzletek zártak be.

