Idén is megkezdődött a búzagyűjtés a Magyarok Kenyere Programban. Tavalyelőtt harminc, tavaly húsz tonna kenyérgabonát adományoztak a Heves megyei gazdák, amelyből aztán ünnepi kenyér, illetve a árszorulóknak lisztadomány készült.

Az elmúlt években Sarudon, a Karkus tanyán gyűjtötték a búzát, idén sincs ez másképpen, akik hozzá szeretnének járulni az akcióhoz, azok előre egyeztetett időpontban vihetik el a fölajánlott búzát Sarudra (Vígh Gábor, 30/229-7101). Természetesen ebben az esztendőben is fogadnak pénzadományokat is egy központi számlaszámon, így azok is hozzájárulnak a segítséghez, akik nem gazdálkodnak. A Magyarok Kenyere Alapítvány a pénzadományokat a 10300002-10623342-49020015 számlaszámon gyűjti, a megjegyzés rovatban a nevet és adószámot is föl lehet tüntetni.