A kiadások visszafogása miatt több otthonteremtési támogatást is megszüntet a kormány. A városokban igényelhető kedvezményt megszüntetik, és a babaváró támogatásra jogosultak körét is erősen leszűkítik. A falusi CSOK marad, a Magyar Közlönyben pedig július 11-én megjelent a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló rendelet, melynek melléklete a tartalmazza a települések listáját, ahol 2024-től igényelhető a falusi CSOK. Megyénkben továbbra is tizenegy olyan település lesz, ahol nem lesz igénybe vehető lesz a támogatás, így Egerben, Egerszalókon, Felsőtárkányban, Füzesabonyban, Gyöngyösön, Hatvanban, Hevesen, Lőrinciben, Noszvajon, Ostoroson és Visontán.

Jövőre csak a 30 év alatti nők számára, 10 millió forint helyett 11 millió forintos összeghatárral biztosítja a Babaváró támogatást. Amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig. A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forint összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad.

A Bankmonitor.hu elemzése szerint az új lakások (amely kizárólag egylakásos lakóépület lehet) esetén mégsem emelkedik a lakástámogatás összege, 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3, vagy több gyermek esetén 10 millió forint marad. Csak használt lakás vásárlására sem lesz támogatás, bővíteni, korszerűsíteni is kell. A támogatás összege kistelepülésen megvalósuló használt lakás vásárlása, valamint ezzel együtt megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén: 1 gyermek esetén 1 millió forint (a jelenlegi 600 ezer forint helyett), 2 gyermek esetén 4 millió forint (a jelenlegi 2,6 millió forint helyett), 3, vagy több gyermek esetén 15 millió forint (a jelenlegi 10 millió forint helyett). A kapott támogatásnak legfeljebb a fele fordítható a használt lakás megvásárlására. Ha valaki csak korszerűsítene használt lakást, az az előbb említett összegek feléért teheti ezt meg. Bővítésre 600 ezer, 2 millió, illetve 7,5 millió lehet a maximális támogatás.

A bővítés az vagy egy plusz lakószobát jelent (átalakítás nem számít annak), de lehet tetőtér-beépítés, emelet-ráépítés is. A korszerűsítés jelentheti egyebek közt víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetését, illetve belső hálózatának kiépítését, központi fűtés kiépítését, cseréjét, tetőcserét, szigetelést, nyílászáró cserét, fürdőszoba építést, átalakítást, kémény korszerűsítést.

A kedvezmények bevezetése megyénkben is megdrágította az ingatlanokat, nem csak a támogatást igénybe venni tudók számára. Míg Heves megyében 2014-ben háromezer házat, lakást adtak el, 2021-ben már ötezer cserélt gazdát a KSH szerint. Az átlagár 6,96 millió forintról 14,7 millió forintra emelkedett. Andornaktályán például 14,2 millióról 21 millió forintra nőtt az egy ingatlanra jutó ár, Adácson 2,5 millióról 6,8 millióra, Átányban másfélről három millió forintra. Bükkszéken 8,4 millióért cseréltek gazdát a házak 2014-ben, 2021-ben pedig már 17 millióért, Gyöngyössolymoson pedig 10,7 millióról 23,2 millióra ugrottak föl az árak. Kerecsenden is több mint duplájára nőttek az ingatlanárak (négymillióról nyolc és fél millió forintra), Pétervásárán 2,8 millióról 7,7 millióra, Szihalmon 2,4 millióról 9,3 millióra, Tiszanánán 1,65 millióról 4,5 millióra emelkedtek az árak hét év alatt.

Ahol falusi CSOK nem volt, de városi igen, ott is hasonló volt a tendencia, Egerben 10 helyett már majdnem 25 millió volt az eladott ingatlanok átlagára, Egerszalókon 11,2 millió helyett 22,5 millió, Felsőtárkányban 10 millióval 24 millió forintra ugrott az ár. Füzesabonyban 8 millió forinttal 13,5 millióra, Gyöngyösön 12 millióval majd’ 21 millióra, Hatvanban 13 millióval 20 millióra drágultak az ingatlanok 2021-re, Hevesen két és félszeresükre mentek az árak (10,4 millió volt az átlagár), Lőrinciben háromszorosukra (12 millió forint) ,de a többi, a kedvezményből most kikerült településen is minimum duplázódtak az árak.

A statisztikák szerint 2022-ben további közel 20 százalékos drágulást mértek, az átlagos négyzetméterár 380 ezer forintra emelkedett.

