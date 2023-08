Országszerte három és fél ezerrel csökkent a munkanélküliek száma júliusban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában 227,3 ezren szerepeltek, ami viszont júniushoz képest növekedést jelent. Minden harmadik munkanélküli legalább egy éve állástalan volt. Hasonló volt a tendencia Hevesben is, 10 ezer 273 állástalan (köztük félezer pályakezdő) volt a megyében, 353-mal kevesebb, mint az előző nyár közepén, viszont 203-mal több, mint júniusban. Hevesen 1270-en jelentkeztek be a munkaügyi központba, közülük 147-en először, a belépő forgalomnak kisebbik részét tették ki a pályakezdők. A nyilvántartásból 1064-en kerültek ki, de nem feltétlenül azért, mert találtak munkát. Megyénkben volt csoportos létszámleépítés is, amely 24 munkavállalót érintett.