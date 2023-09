Már az új búzából őrölt lisztből készültek a kenyerek a HESI Kft-nél is, a társaság az ünnepre három kilós, kézi kovászos kenyereket sütött, amelyek nemzeti színű szalagot is kaptak. Az új lisztekkel a cég tapasztalata az, hogy volt már jobb minőségű is az elmúlt években, de a malmok keveréssel, pihentetéssel, szakmai tudással biztosítani tudják a megfelelő értékű liszteket.

A sütőipari vállalkozások között is nagy a verseny, miután a cereáliából készült termékek fogyasztása csökkent. Az innováció, a fejlesztés, a korszerű, egészségesebb termékek előállítása biztosíthatja a versenyben maradást.

- A piacokon a termékek minősége, egyedisége, korszerűsége, versenyképes ára meghatározó. Ennek igyekszik megfelelni a cég, s idén már 30 éve, hogy a nyugat-európai piacokra kijutott, nem utolsó sorban az egyenletes minőségnek és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. Az évek során a kiszállítások mennyiségben, választékban növekedtek, s jelenleg az export a bázishoz képest húsz százalékos növekedést mutat, miközben az árfolyam az exportáló cégeket nem igazán segítette – ismertette Nagy Lajos ügyvezető igazgató.

A cég vezetője szerint igényes piacokon tudtak megjelenni, a megfelelő minőségbiztosítás nélkülözhetetlen feltétele a fogyasztói kosárban maradásnak, mind a külföldi, mind a belföldi szállítás esetén. Az igazgató úgy látja, nem szokványos, hogy egy hazai sütőipari kis-és középvállalkozás, amely eleinte csak kenyereket gyártott, exportképes termékeket fejleszt ki, s a megszerzett lehetőséget három évtizeden át meg tudja tartani. Büszkék a sikerekre, amelyhez munka, megbízhatóság, innováció és felkészült, elkötelezett munkavállalók kellettek.

Nagy Lajos szerint a sütőipari cégek fejlesztései között is prioritást képvisel a fenntarthatóság és a digitalizáció. Energiahatékonyságra és környezetbarát megoldásokra kell törekedniük, élniük kell a megújuló energiákkal. Minden társaság érdeke, hogy részt vegyen kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatokon, hiszen növelniük kell a termelékenységet, automatizálni a gyártási folyamatokat.

