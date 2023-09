Míg Magyarországról Nyugat-Európa felé veszik az irányt a dolgozók, és ott élnek vendégmunkásként, addig Ázsiából nézve még a magyar életszínvonal és kereseti lehetőség is vonzó lehet, s persze az is, hogy hazánk az Európai Unó tagja. A hrportal.hu munkatársa Gyöngyösön három olyan Fülöp-szigeteki nővel beszélgetett, akik a manilai gyári munkát gyöngyösire cserélték, és négy hónap után kedvezőek a tapasztalataik.

Az anyagiakról elmondták a portál újságírójának, hogy nagyon megéri itt dolgozni. Nettóban minimum kétszer többet keresnek, mint a Fülöp-szigeteken, a szegényebb ottani régiókkal összevetve háromszoros a különbség. Legalább akkora előny, hogy ingyenes a szállás, míg otthon a nettó bérből a lakhatás költsége saját pénztárcájukat nyomta. Nem utolsó sorban Baby Manilában két órát, Juvy másfél órát utazott, amíg beért a munkahelyre, itt az albérlettől busszal 10 perc a gyárkapu.

Az egyedülálló nők maradnának is akár egy év után hazánkban – persze, ha a tél is tetszik majd nekik, mert a májust is elég hűvösnek találták –, s így tenne a családos Janice is, ha gyermekei és férje követhetné majd.

Az angolul is jól beszélő – és néhány kifejezést magyarul is tudó, bár tanfolyamot nem szerveznek nekik - társaság egyébként egy kiválasztási folyamat végén májusban érkezett hazánkba, a munkaerő kölcsönző cég ötven embert hozott, s nem hagyták őket magukra ezt követően sem. A hrportal.hu cikkéből kiderül, miben jók a filippínó dolgozók, a miséken túl még milyen kikapcsolódási lehetőségük van nálunk, valamint az is, hogy milyen magyar ételeket szoktak főzni az otthoni adobon kívül.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)