Európai uniós támogatással fejlesztette telephelyét az egri Vilati Gyártó Zrt. Terdik János vezérigazgató a pénteki projektismertetés alkalmával elmondta, a beruházás 658 millió forintba került, amelyhez 460 millió forint támogatást kaptak, ebből 406,5 millió forint volt európai uniós forrás. Építettek egy új, 1200 négyzetméteres lakatosüzemet, amely egyelőre raktárként üzemel. Két új élhajlítógépet vásároltak, ezzel lecserélve két régebbi berendezést. A telephelyen 2500 négyzetméteren korszerűsítették a csarnokvilágításokat, amely jelentős spórolást jelent az energia-felhasználásban, ezen kívül 300 kilowattnyi napelemet telepítettek, amely segítségével szintén megtakarítást érnek el. Modernizálták a szennyvízkezelőjüket is. A fejlesztések közül a csarnoképítés tavaly decemberre fejeződött be, míg a többi idén nyáron, illetve szeptemberben zajlott.

A vezérigazgató beszámolt arról, hogy jelentős megrendelés-növekedés előtt állnak, árbevételük idén elérheti a 7,5 milliárd forintot, jövőre pedig a 10 milliárdot. Ezzel párhuzamosan szeretnék növelni hozzáadott értéküket. Terdik János kifejtette, jelenleg 222-en dolgoznak a társaságnál, a létszámuk az elmúlt 15 évben növekedett, csupán a 2009-es válság alkalmával kényszerültek leépítésre.

A cégvezető bemutatta tevékenységüket is: fő profiljuk a szerelés, de fém szerkezeteket is gyártanak a villamos kapcsolószekrényekhez, illetve légkondicionáló berendezésekhez. Termékeiket a vasúti járművekben, illetve a közösségi közlekedés más szegmenseiben használják a megrendelők. Több területen is látnak lehetőséget a bővülésre, így a tervezésben, vagy éppen önálló termékek gyártásában.