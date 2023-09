Európai uniós támogatásból fejlesztette gépparkját és telephelyét a kerecsendi Sanamöbel Kft. A cég keddi projektzáró eseményén Kerstner-Vandendriessche Ditti, a társaság helyettes ügyvezetője kifejtette, a korábban orvosi bútorokat gyártó Sanamöbel 2015-2016 környékén profilt váltott, azóta dizájnbútorokat, bútorelemeket, rehabilitációs eszközök fém alkatrészeit, akusztikus berendezési tárgyakat készítenek Kerecsenden, főként német, osztrák, Benelux piacra, rendszeres vevőik száma meghaladja az egy tucatot. A mostani fejlesztéssel megújították technológiájukat, így több és magasabb minőségű termékeket tudnak elállítani. Elsősorban megrendelésre gyártanak, de saját tervezésű bútorelemeket is kínálnak.

A Sanamöbel Kft. 314,2 millió forint uniós és hazai támogatást nyert, ebből fejlesztettek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A fejlesztési csomagról elmondta, 314,2 millió forint uniós és hazai támogatást nyertek a GINOP-ban, amelyből tíz termelő eszközt szereztek be, egyebek között hegesztőrobot cellákat, lézerhegesztő berendezést, csőhajlítót, szemcseszórót, vagy festő állomást. A lézer hegesztő itthon még ritkaságnak számít, ez kevesebb energiát fogyaszt, nem szennyezi a levegőt, a ragasztáshoz hasonló felületet produkál, ellenben fokozottan óvni kell a szemet. A berendezések beszerzésénél szem előtt tartották a korábbi tapasztalatokat és az energiahatékonyságot is. A beruházásban egyébként informatikai és infrastrukturális fejlesztés is történt, a dolgozók továbbképzésen vettek részt, valamint napelemeket is beszereztek, csökkentve a vásárolt energia mennyiségét.

Kerstner-Vandendriessche Ditti hozzátette, a pályázaton elnyert forráshoz negyven százalék önerőt tettek hozzá. Jelenleg körülbelül hetvenen dolgoznak a Sanamöbelnél, a korábbi gyártási korszerűsítések eredményeként a hajdani 90-100 dolgozóhoz képest csökkent a létszámuk, de bővülni szeretnének, ezért új munkaerőt is keresnek. Mint mondta, egy műszakos munkarendben foglalkoztatják dolgozóikat, akiknek változatos munkájuk van, hiszen a sok megrendelőnek köszönhetően hetente változik a gyártás, sokan több gépen is végeznek munkát.

Dobos Árpád műszaki igazgató a gyárbejárás alkalmával elmondta, a vevők készre gyártott, kívánt színre festett elemeket kapnak tőlük, amelyeket aztán zömmel fa bútorok készítéséhez használnak föl, látszó felületeken. Használnak acélt, rozsdamentes acélt, valamint alumíniumot is. Kifejezetten erősnek számítanak asztalok, asztallábak készítésében.