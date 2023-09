– Az elmúlt években a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után kapcsolt teljes fordulatszámra az országos albérletpiac, az idén azonban hamarabb látható volt az élénkülés, sokan ugyanis a fokozatosan emelkedő bérleti díjak miatt korábban léptek – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a trendeket bemutatva. Hozzátette: már a ponthatárhirdetést követő hetekben is 9 százalékkal nagyobb volt a kereslet a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban. A kereslet mellett a kínálat is dinamikusan bővült az idei albérletszezonban. A ponthatárok kihirdetése előtt 11,5 ezer lakás és ház volt a kínálatban, augusztus végén pedig már közel 14 ezerről volt szó, ami majdnem 20 százalékos bővülést jelent. A szakember azt is elmondta, hogy az albérletek piaca teljesen más utat jár be, mint a használt eladó lakások piaca. Utóbbit ugyanis nagy általánosságban keresletcsökkenés jellemzi az utóbbi időszakban. Ennek megfelelően az árak is nagyjából stagnálást mutatnak.