Újabb 10 hektárnál nagyobb földrészleteket ad el az állam. Júniusban már volt hasonló akció, most közel 14 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre. A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) honlapján közzétették a meghirdetett ingatlanokat és a licitálás szabályait, valamint időpontjait is. Megyénkben Egerben, a Szövetkezet utca 6. földszinti tárgyalójában október 19-én, 20-án és 26-án tartanak árveréseket, amelyekre előzőleg regisztrálni kell, méghozzá a Barkóczy utcai Földhivatalban, a megelőző nap délelőttjén.

A tavaszi árverésekhez képest új dolog, az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében az NFK szerint. Mindezekhez szükségesek a megfelelően hitelesített iratok hiánytalan bemutatása. Aki licitálni szeretne, azoknak tíz százalék ajánlati biztosítékot kell határidőre befizetniük.

Heves vármegyében tizennégy településen tizenkilenc blokkot árusít ki az állam, ezek között van, amelyik egy helyrajzi számot takar, de akad olyan is, amely négy, hét, vagy tizenhárom különböző helyrajzi számú, esetenként eltérő művelési ágú földrészleteket és utakat takar, mindösszesen 67 helyrajzi számot kínálnak eladásra, ezek aranykorona értéke 9,3 ezer. A felhozatalban van fásított terület, rét, legelő, szántó, szőlő és gyümölcsös is. Az összes 418 hektárnyi földért 712 millió forintot szeretne az állam. a legnagyobb ingatlan egy több mint 73 hektáros szántó Pélyen, amelynek kikiáltási ára 110,4 millió forint, de van bérlője is, a Túzok Föld Kft. A következő legnagyobb egy 13 tagból álló ecsédi ingatlancsoport, amely összesen 58,3 hektárnyi területű szőlőt és szántót jelent, aranykorona értéke 2578, kikiáltási ára pedig 75 millió forint. A legdrágább ingatlanegyüttes egy két tagból álló erdőtelki szántó, ez valamivel kevesebb mint 44 hektár, értéke pedig majdnem 114 millió forint. A meghirdetett ingatlanok egy részén bérlő gazdálkodik, a szerződések egy része jövőre, másik része 2033-ban jár le.

Az állami földeket 2015 őszén és 2016 tavaszán kezdték eladni, akkor több ezer hektárnyi termőföldet értékesítettek Hevesben, zömében kikiáltási áron. Bár kisebb területeket is vásároltak néhány hektáron gazdálkodó kisgazdaságok, a legnagyobb területek segítségével több száz, vagy ezer hektáros birtokok épültek. Akkor az államnak körülbelül három milliárd forintos bevétele lett a hevesi földek értékesítéséből. Idén kora nyáron újrakezdte az eladásokat a kormány, júniusban több mint 860 hektárt hirdettek meg eladásra Hevesben, míg országosan 12 ezer hektárt szándékoztak értékesíteni.