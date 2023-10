– Hotelkínálatunkból a négycsillagos kategória a legkeresettebb, a hoteles foglalások több mint fele ide szól – ismertette a részleteket Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, aki azt is hozzátette, hogy több hotel partner már most teltházas a hosszú hétvégére. A Szállás.hu-s foglalások alapján a hosszú hétvégén egy embernek egy éjszaka átlagosan 12 ezer 345 forintba kerül.

A szakember szerint az őszi időszakban fokozódik az igény a magasabb szolgáltatási szintre, többen keresik a csomagajánlatokat. A top tíz kereséskor használt leggyakoribb szűrő között a félpanzió és reggeli opció mellett például szerepel a wellness, a medence, de megjelent a teljes ellátás és a négycsillagos szűrő is.

– A teljes ellátás iránti keresleti szándék egyébként kínálatra is talál, hiszen van olyan partnerünk például, aki októbertől átállt all inclusive-ra, és van olyan szálloda, ahol a félpanzióval párhuzamosan all inclusive szolgáltatást is nyújtanak – mondta a sajtószóvivő. A nagyobb hotelekben gyakoriak ilyenkor az élőzenés vacsorák, valamennyien sztárfellépővel teszik vonzóbbá ajánlatukat.

– Ezek kelendőek is a vendégek körében, hiszen a wellness mellett felértékelődik a szálláson és környékén elérhető programok jelentősége is – tette hozzá Kelemen Lili. Így általában a szezonalitáshoz igazítják a kínálatot, az őszi időszakban lesz disznótoros lakoma és Márton-napi libanapok is több helyen. A gyerekekre is külön odafigyelnek a szállodák, nekik halloweeni családi tökfaragással, Dracula-partival, Jégvarázs minidiszkóval, gyermekzenekarok műsoraival készülnek.