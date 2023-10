Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő 24 százalékos emelkedéssel 10 ezer 834 euróra nőtt, ami az európai átlag 61 százalékának felel meg. A GfK piackutató cég szerint 2023-ban az európaiaknak összesen mintegy 12,1 ezer milliárd euró áll majd rendelkezésükre, amelyet élelmiszerre, lakhatásra, szolgáltatásokra, energiaköltségekre, magánnyugdíjra, biztosításra, nyaralásra, mobilitásra vagy bármilyen más fogyasztási cikkre és szolgáltatásokra költhetnek. Ez egy főre vetítve 17 ezer 688 eurós átlagos vásárlóerőnek felel meg, ami 5,8 százalékos nominális növekedést jelent az előző évi értékhez képest. A ténylegesen elkölthető összegek azonban országonként nagyon eltérőek, és 2023-ban még a korábbiaknál is sokkal jobban befolyásolja az infláció.

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is Liechtenstein áll a vásárlóerő rangsor első helyén 68 ezer 843 euróval, ami majdnem 3,9-szerese az európai átlagnak. A második helyen Svájc (49 ezer 592), a harmadikon Luxemburg (40 ezer 931) következik. A top 10-ben szereplő többi ország egy főre jutó vásárlóereje is nagyon magas, legalább 47 százalékkal az európai átlag felett van. Írország a tizedikről a hatodik helyre lépett előre, visszacsúszott Norvégia, Németország és az Egyesült Királyság is, de még az első tízben vannak.

Összességében a 42 vizsgált országból 16 van az európai átlag felett, míg 26-é az alatt van. Utóbbiak közül Spanyolország a legjobb, közel az átlaghoz, míg 2478 eurójával Ukrajna a sereghajtó. Hazánk egy helyet lépett előre tavalyhoz képest, ezzel a 29. helyen álltunk, Az egy főre jutó 10 ezer 834 eurós átlagos vásárlóerővel a magyarok alig 39 százalékkal maradnak el az európai átlagtól. A megyék közötti rangsorban csak Tolna és Vas vármegyék cseréltek helyet a 6-7. helyen, Heves is maradt a nyolcadik (igaz, csak hét euróval előztük Győr-Moson-Sopront). Továbbra is vezet Budapest az egy főre jutó 14 ezer 20 eurós költési potenciállal, ami 29 százalékkal az országos átlag felett van. Az átlagnál magasabb elkölthető jövedelem öt megyében volt, továbbra is a főváros környéke és Nyugat-Magyarország áll jobban. A keleti megyék viszont leszakadóban vannak, az utolsó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 8 ezer 475 eurója csaknem 22 százalékkal marad el az országos átlagtól.

Heves megye vásárlóereje is nagyot ugrott 2022-höz képest, idén kétezer euróval nőttek a jövedelmek nominálisan, így az átlag 10 ezer 243 euró jelenleg, ami az országos átlag 94,3 százaléka. Mindössze két tizedszázalékponttal került közelebb Heves az országos átlaghoz, bár a korábbi években inkább távolodott attól, hiszen 2017-ben még 97,7 százalékon állt a megye. A hevesi emberek vásárlóereje tavaly lépte át először az uniós átlag felét, idén pedig 57,7 százalékra növekedett.

Tavaly egyébként 406 forintos euró árfolyammal számolva 3,344 millió forint volt az átlagos hevesi vásárlóerő, ami havonta 278,7 ezer forintot jelentett. Idén 383,6 forintos euró árfolyamon 3,929 millió forintos éves elkölthető jövedelme lehet egy hevesi lakosnak, ami havi 327,4 ezer forintot jelent. A KSH által kimutatott átlagkereset 354,5 ezer forint volt augusztusban, de a nyugdíjak, illetve a kereset nélküli gyerekek jóval lejjebb húzhatják az átlagjövedelmet, bár egyéb jövedelmek, kedvezmények ezt korrigálhatják fölfelé.

Kui János, a GfK magyarországi geomarketing szakértője szerint Magyarországon a vásárlóerő erőteljes, 24 százalékos növekedést produkált. Ez több tényező között elsősorban a bérek növekedésének volt köszönhető, azonban a magas infláció a növekmény nagy részét zárójelbe teszi.

A leggazdagabb városok között továbbra sincs Heves vármegyei. Az ötezer főnél nagyobb települések rangsorát idén Nádudvar vezeti, míg a tavalyi első Üröm a második helyre esett vissza. Paks továbbra is a harmadik, Tata után idén Nyergesújfalu is bekerült az első tízbe. Az első helyezett vásárlóerő indexe 155,8. A top10-ben található többi település mind Budapest agglomerációjában, Pest vármegyén belül található kisváros. A toplistában található települések legalább 27 százalékkal haladják meg az országos átlagos vásárlóerőt.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)