Közel másfél milliárd forintból hoznak létre iparterületet Egercsehiben, a község Eger felőli végén. Az önkormányzat hét külterületi ingatlanon hoz létre egy összközműves ipari területet, amelyen fölépítenek egy 2533 négyzetméteres csarnokot is. A helyhatóság 1,475 milliárd forint európai uniós forrást nyert a tervezésre és a kivitelezésre.

Kovács András polgármester lapunknak elmondta, már régen bezárt a bánya, s nem nagyon volt munkalehetőség helyben, két-három kisebb cég tevékenykedik a faluban. Arra gondolt a testület, szükségük volna egy iparterületre, csarnokkal, és abba lakókat keresnének.

- Megkaptuk az 1,4 milliárd forintot, a tervek készítése folyik. Először egy hektárra gondoltunk, de kiderült, hogy az egész területet be tudjuk népesíteni, így 2,3 hektáros áll majd a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére. A csarnok kisebb lesz, 5000 négyzetméteres, de bővíthető. Maga a terület jelenleg nem nagyobbítható meg. Az iparterület oldalán megy a közművek többsége, pályázatból minden telket közművesítünk. Három telket összevontunk, azon fér el a csarnok, négy külön helyrajzi számon szerepel, ha szükséges, összevonjuk azokat is – mondta Kovács Andás.

A polgármester hozzátette, jelenleg a Sanube Kft. az egyedüli jelentkező a csarnok bérlésére, de folyamatosan hirdetik a lehetőséget. A tervek engedélyekre várnak. Kovács András kifejtette, a jobb megközelíthetőség miatt fölveszik a kapcsolatot a közútkezelővel, hiszen az ő tulajdonuk az út és a járda. Szeretnék, ha saját vagy pályázati forrásból járdát építenének odáig a buszmegállóból, hogy biztonságos legyen a közlekedés.

- Az önkormányzatunkat a Sanube kereste meg, hogy ide települnének át Felnémetről. Elég sokan dolgoznak náluk Egercsehiből, szeretik a munkavállalók, így kihoznák ide a gyártást, a környékről sok munkavállalóra számítanak. Szeretnénk velük egy előszerződést kötni, hogy biztos legyen mindkettőnknek az ide település – tette hozzá Kovács András.

Az iparterülettel és a betelepülő céggel kapcsolatosan pénteken lakossági fórumot is tartottak Egercsehiben. Ezen a polgármester elmondta, tizenöt hatóságtól megkapták az engedélyeket, így jövő tavasszal, nyáron megkezdődhet az építkezés. A rendezési tervet úgy módosították, hogy veszélyes üzem ne lehessen Egercsehi határában.

A fórumon részt vett a Sanube Kft. ügyvezetője és a tulajdonosa is. Walter Sallaberger bemutatta a vontatmányok világító berendezéseit készítő céget, kiemelve, hat éve tevékenykednek Egerben, míg odahaza egy kis faluban van gyáruk. Ausztriában nyolcvan, Magyarországon hetven embernek adnak munkát. Azt ígérte, jó szomszédai lesznek a településnek és nem csak munkát adnak a helyieknek és környékbelieknek, hanem részt vesznek a falu közösségi életének támogatásában. Kifejtette, az elmúlt években 30 százalékkal bővültek és további növekedésre számítanak, ehhez pedig nem csak a hatékonyság növelése, hanem a munkavállalói létszám emelésére is szükségük lesz. Öt éven belül céljuk, hogy a lámpatestek gyártását elhozzák Kínából, de az is, hogy a magyar gyárban foglalkoztatottak száma elérje a százat. Foglalkoznak led szalagok készítésével is, ebből Egercsehiben évi hétszáz kilométert terveznek gyártani.

Pfaff Henrik, a magyar cég ügyvezetője válaszolt a lakosok kérdéseire, így elmondta, két műszakban dolgoznak, és nem tervezik a három műszakos rend bevezetését. Munkavállalóik rugalmas munkaidőben dolgozhatnak. Ha Egercsehibe települnek, szóba jöhet egy saját buszjárat indítása, hogy összeszedjék a környékbeli dolgozókat. Egerből 15-20 ember fog majd kijárni. Az üzemnél heti egy kamionos szállításra van szükség, a bejövő forgalmat főként mikrobuszok jelentik, de heti egy alkalommal 7-24 tonnás teherautók is megfordulnak náluk.