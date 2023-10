A kifutó európai uniós programból októberben 194 millió forintot nyert a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség egri Szent Orsolya Rend Leánykollégium épületének energetikai korszerűsítése. A felújítás keretében hőszigetelik az A-B épületet és hőszigetelő vakolattal látják el a C épület homlokzatát. Korszerűekre cserélik az elavult nyílászárókat, a padlásfödémre kőzetgyapot szigetelést tesznek. Lecserélik a gázkazánt, a C épület tetejére 7,38 kilowattnyi napelemet telepítenek. A rend már le is bonyolította a közbeszerzést augusztus folyamán, annak nyertese nettó 145 millió forintért vállalta a kivitelezést.