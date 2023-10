Új piacok felé nyit az egri OMYA Hungária Kft. A mészkőbányászattal foglalkozó cég ezentúl hazai piacra és exportra talajjavító mészkőgranulátumot is gyárt majd, ehhez nagy volumenű beruházást hajtott végre. A gyáravató ünnepségen dr. Vágvölgyi Sándor, a társaság ügyvezető igazgatója elmondta, az 1992-ben alapított egri bánya több helyszínnel versengett az üzemért. Az engedélyek megszerzését követően a gyár egy év alatt elkészült. Az igazgató köszönetet mondott a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatásáért. A beruházással növekszik az exportjuk, új munkahelyek jönnek létre és növelik a GDP-t is, helyben pedig fontos, hogy egriek és környékbeliek dolgozhatnak itt. A fejlesztés révén épült egy 40 méter magas granulátum gyártó torony, csomagoló üzem, raktár és vasúti rakodó. Az itt gyártandó kalcium-karbonát helyreállítja a talaj pH értékét. A növekvő gyártási kapacitással a régióba is exportálják majd a terméket, növelik hozzáadott értéküket, s már nem egy nagy vevőtől fognak függeni, hanem több belföldi és külföldi vásárlót szolgálnak ki.

Dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte az OMYA több mint harminc éves jelenlétét Eger és a megye gazdasági életében. Megemlítette, eddig a Mátrai Erőmű nagy beszállítói voltak, csökkentették a mészkővel annak károsanyag-kibocsátását és hasznosították melléktermékét. Az új beruházással tovább működnek majd Magyarországon és Egerben, növelik árbevételüket, hozzáadott értéküket, elősegítik a környezeti fenntarthatóságot, a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripart. Kívánta, teljesítsék be küldetésüket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismertette a beruházás legfontosabb pénzügyi paramétereit. A cég 5,7 milliárd forintos beruházásához a magyar állam 260 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott. Ennek eredményeként egy évi 70 ezer tonna kapacitású granulátum előállító üzem jött létre, amelyhez képzettebb munkaerő szükséges. A talajjavító termék hozzájárul a magyar és a környező országok mezőgazdaságának fejlődéséhez, termelékenységének növeléséhez. A beruházás köszönhető az egri dogozóknak, hiszen az OMYA 50 országban van jelen, közülük esett a választás Egerre.