A Kálban gazdálkodó Morvai Zsolt is befejezte már a napraforgó betakarítását, a talajmunkákat végzi, de a búza és az árpa vetését is elkezdte.

– Jól jött az utóbbi napok csapadéka is, reméljük, még lesz. Nagy probléma, hogy rengeteg a rágcsáló, az egér, a pocok a földeken. A búza aratásakor még nem volt ez tapasztalható. A termés jó volt az idén, de mind a búza, mind az árpa, mind a napraforgó ára nagyon nyomott, a kukoricáról már nem is beszélve. Emiatt, ha összességében valamivel alacsonyabbak is az idei költségeink, a bevételeink nagyobb mértékben csökkentek a kiadásoknál – összegezte Morvai Zsolt.

Kozma Attila besenyőtelki egyéni vállalkozónak még 10 hektár édesköménye van lábon.

– Már a napraforgót is régen betakarítottuk, kukoricából keveset termeltünk. Ezeket szerencsére nem kellett szárítani sem. A talajmunka és a vetés 60-70 százalékban megtörtént. Árpa, búza és borsós búza került a földbe. Utóbbi azt jelenti, hogy az őszi borsóhoz hektáronként egy mázsa búzát vetünk támasztónövénynek. Takarmányborsó lévén nem probléma, ha van benne búza, egyéb esetben meg kitisztítjuk. Az árpa ára az egyik felvásárlónál talán egy kicsit emelkedett, a búza viszont nem kelendő – ennek az Ukrajnából behozott árutömeg az oka. A szójánk nagyon jó minőségű lett: annak fehérjetartalmánál 30 százalék az elvárás, nálunk ez 41,4 százalék, míg az elvárt 18 százalékos olajtartalom helyett majdnem 22 százalékos a termésünk. Az édeskömény is nagyon jól adja, hektáronként 12-15 mázsa is meglesz. A műtrágyáknak csökkent egy kicsit az ára, a vetőmagé viszont nagyon magas. Csapadék szerencsére aratáskor, meg a talajmunkák idején sem volt. Ezzel együtt a térségünkben a talaj víztartalmával most nincs probléma. Egy 10-15 milliméter kelesztő eső persze mindig jól jön a vetésre. Legutóbb, szerda reggelig 16 milliméter körül esett három részletben. Az idei év lényegesen jobb volt a tavalyinál, bizakodóak vagyunk a pénztárcánkat illetően – fogalmazott Kozma Attila.