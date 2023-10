- Heves megye a vendégmunkásokkal is a hírekbe került, eddig pozitívan. Hogyan lehet meggátolni, hogy konfliktusok alakuljanak ki a vendégmunkások és a helyiek között?

- A következőt kell látni: négy százalék alatt van a munkanélküliség hazánkban, tehát aki akar, az tud dolgozni. Számos esetben áll elő az a helyzet, hogy nincs elég munkaerő egy-egy beruházás végrehajtásához. Ez nem úgy működik, hogy egy vállalat a saját működési igényét a munkaerőhöz alakítja. Ha ötszáz ember kell, de csak 400 van, nem csökkenti a termelését 80 százalékra, hanem fogja és elviszi a gyártást oda, ahol van 500 ember. Ha van 400 magyar dolgozó, de 500 ember kellene, és ezért elviszik a gyárat máshova, akkor lesz 400 munkanélküli. Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a magyarok által be nem töltött munkahelyekre szigorú keretek közt, szabályozottan, átmenetileg lehet hozni vendégmunkásokat, kizárólag munkavállalási célra. Azt hallom cégvezetőktől, hogy elégedettek velük, kulturáltan viselkednek, jól megtalálják a hangot a magyarokkal. Aki nem jól viselkedik, bűncselekményt követ el, nem tud együttműködni, azt hazaküldjük.

- Hogy lehet elérni, hogy ne legyen elkülönülés, legyen kapcsolat köztük?

- Ez a cégvezetők dolga. Az ő érdekük, hogy a lehető legeredményesebben, leghatékonyabban működjön az adott gyár, amit akkor lehet elérni, ha van együttműködés. A helyi közösségekbe úgy illeszkedhetnek be, ha azok jó hangulatúak, ha jó a közösségi élet, akkor ők is járni fognak oda, szeretnek közösségben létezni, nem hiszem, hogy úgy jönnek ide, hogy befelé fordulnak. Világos különbséget kell tenni, ők vendégmunkások, akik a szabályokat tiszteletben tartva jönnek azért, hogy dolgozzanak. Nem olyan migránsok, akik rátámadnak határőrökre, határt sértenek, követelik, hogy ingyen vigyék őket Hegyeshalomig. Ez két külön kategória, nem szabad összemosni. Az ellenzéki médiumok össze fogják, ezért ahány helyen kérdeznek, ezt mindig elmondom.

- Szlovákiában parlamenti választások voltak, hogyan lehet elérni, hogy ne legyen rosszabb a felvidéki magyarság dolga?

- Az a tapasztalatom kilenc év külügyminiszterség után, hogy a határon túli magyar közösségeknek jobb, ha a lakóhelyük szerinti ország és az anyaország között jó a kapcsolat. Ha jó Magyarország és Szlovákia kapcsolata, akkor nekik is jobb. Kölcsönös tiszteletre alapuló, jó, hatékony, szívélyes együttműködést alakítunk ki velük, amire bőven volt erre példa az elmúlt években. A közelmúlt nehezebb volt az állandó kormányválságok miatt, hosszú távú megállapodást nem lehetett kötni, mert nem lehetett tudni, holnap is az lesz-e hivatalban, aki ma. Most magyar szempontból kedvező a választási végeredmény, mert sanszot ad stabil kormány alakítására, amiről feltételezhetjük, hogy évek múltán is hivatalban lesz. Ezáltal könnyebb lesz hosszú távú, jó megállapodásokat kötni. Ha egyetértünk azzal, hogy a politika tapasztalati műfaj, akkor Robert Fico volt miniszterelnök idején tudtunk kötni olyan megállapodásokat, amelyek hosszú távon hasznosak voltak. Amikor 2010-ben hivatalba kerültünk, 22 határátkelő volt a két ország között, most 38 van. Az újak építéséről a megállapodásokat még Robert Ficóval kötöttük meg. A földgázvezeték-összeköttetést vele vittük végig, ahogyan a villamos hálózatok összekötését is vele határoztuk el. Van sok praktikus sikertörténet, ami kellő alapot ad ahhoz, hogy jó legyen a két ország közötti együttműködés. Erre törekedtünk és erre is fogunk. Nem titkolom el, az európai diskurzusban a béke, a tagállamok szuverenitása, a migrációval szembeni fellépés és a gender ideológia kapcsán a szlovák győztes pártelnökkel hasonlóan gondolkodunk, ami segíteni fog a következő évek európai vitáiban. Persze, ha az lesz a kormányalakítási tárgyalások vége, ami logikusnak tűnik.

- A felvidéki magyaroknak is jó lesz-e?

- Azt gondolom, igen. Jó együttműködés van Magyarország és Szlovákia között, erre törekszünk a továbbiakban is. Sajnálom, hogy nem jutott be a Szövetség, mert Románia és Szerbia esetén tény, hogy ha a magyar párt kormányon van, vagy erős képviselete van, az mindig segít. A helyieknek is jó és a két ország együttműködésében is pozitív. Ez az erőforrás most Szlovákiában nem lesz, majd pótoljuk több igyekezettel. Az viszont kétségtelen, hogy 2010 óta soha ennyien nem szavaztak magyar pártra. nem sok kellett a bejutáshoz, de sajnos nem sikerült.