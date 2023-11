Gutjahr Zsuzsanna a hosszú távú bérlési lehetőségek lehetővé tételét említette megoldásként, s a koncepció meglétét. Veszélyként jelezte a szlömösödést, ők például bizonyos tevékenységeket (pékség, kézműves, galéria) várnak az egyes üzlethelyiségekbe, így is írnak ki rájuk pályázatot. A portálok felújítását is szorgalmazzák és kedvezménnyel jutalmazzák.

Mirkóczki Ádám szerint az egri belvárost az elődök kitalálták, sétáló belvárost akartak, az épületek földszintjén üzletekkel, a felsőbb szinteken lakókkal. Ők egységes utcaképet is szerettek volna bevezetni, de az ellen a költségek miatt tiltakozást tapasztaltak. Ők 2026-27-ig tolták ki az átállást, de a hatósági ügyek elkerültek tőlük a kormányhivatalhoz a műemléki környezet miatt. Szerinte a belvárosnak többes funkciója van, lakó- és turisztikai övezet is. Van releváns turisztikai igény, például hosszabb nyitvatartásra, de a vendéglátósok nem tudják ezt teljesíteni, ugyanis alkalmazottaik jó része vidékről jár be, este tíz óra körül pedig elmennek az utolsó buszok. Szerinte a lakóknak együtt kell élniük a rendezvényekkel, ha oda költöznek.