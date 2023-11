A szőlő termésmennyisége az elmúlt bő egy évtized során változatos képet mutat. Az időjárási viszonyoknak erőteljesen kitett gyümölcs termesztésében 2017 és 2018 voltak az elmúlt tíz-tizenkét év legjobb évei. Ekkor több mint fél millió tonnányi szőlőt szüreteltek le itthon. Az éllovas ebben is a Kunság volt 2022-ben 162,7 ezer tonnával, míg Heves vármegye területén72,6 ezer tonna, Borsodban és Zemplénben 25,7 ezer tonnát takarítottak be, ennél bővebb volt a termés osmogyban és Tolnában is, 27-28 ezer tonna.