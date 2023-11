Regéczy Attila feldebrői termelő elmondta, ők rendszerint december másodika környékén kezdik a kitermelést, ez az időjárástól is függ, míg az árusítás Mikulástól zajlik a legtöbb helyen. Viszonteladóknak is értékesítenek fákat, bár évről évre kevesebben vannak. Fáikat az ország minden tájára viszik, Egerben és Debrecenben is találkozhatnak velük a vásárlók.

Vegyesen termesztenek fákat, ezüstöt, lucot és feketét árusítanak. A nagyvárosokban a nagyobb méretű fákat vásárolják, és az ezüst fajtát, míg a kisebbeken a közepes méretű lucfenyők a leginkább keresettek. Az egykor népszerűbb, ritkásabb ágú feketefenyő kiment a divatból, így tíz évvel ezelőtti döntésük, hogy ilyeneket is ültetnek, nem jött be.

A termelő szerint főállásban egyre kevésbé éri meg fenyőfákkal foglalkozni, hiszen nőnek a költségek, a vegyszerek árai a háromszorosára nőttek és a foglalkoztatottak bérezése is egyre többe kerül, mindezt pedig nem tudják a tíz évig gondozott fák áraiban érvényesíteni, az eladási árak nem emelkednek.

Regéczy Attila szerint a klímaváltozás egyelőre nem éreztette nagyon a hatását, de a tavalyi aszályt ők is megtapasztalták. Amennyiben az időjárás így marad, locsolniuk kell majd a fákat, amely tovább növeli az előállítási költségeket. A hazai fenyőfa termesztésnek konkurenciát jelent az import is, amelyet korszerű gépekkel gondoznak. Idehaza problémát jelent, hogy a fenyőkertészek számára nincs pályázat. Kifejtette, a környéken kevesen foglalkoznak fenyőfákkal, bár vannak, akik mellékállásban foglalatoskodnak a növényekkel. Szerinte a zalai termesztőknek is gondot okoz, hogy a munkaerő Ausztriában helyezkedik el.