Egerben tartják a Magyar Államkincstár XXIII. Önkormányzati Költségvetési és Adókonferenciáját. Az eseményen szó lesz a költségvetési törvényről, az önkormányzatok költségvetési kereteiről, a helyi adóztatásról, az államkincstári ellenőrzések tapasztalatairól, az ASP ingatlanvagyon-kataszteri, ipar-kereskedelmi, adózási és személyi juttatási szakrendszeréről, az elektronikus ügyintézésekről. Az idei rendezvényen 260 önkormányzat, 400 munkatárs vesz részt.

Dr. Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkára a konferenciát megelőző sajtótájékoztatón elmondta, az állami költségvetést tavasszal elfogadta a parlament, míg a helyhatóságok most tervezik a jövő évit. A konferencián első kézből kapnak információkat a minisztériumi és hivatali szakemberektől, az intézkedések mögöttes okairól, míg fordítva is kapnak észrevételeket, javaslatokat.

Kérdésre válaszolva elmondta, nem terveznek változtatni az önkormányzatokra vonatkozó szabályokon a tavasszal elfogadottakhoz képest, de nagyon változó a világ, nem lehet előre ígéretet tenni. A Pénzügyminisztérium nagyobb szerepet szán az emberek állampapírok vásárlásában, lesz egy új fejlesztés, hogy egyszerűsítsék az értékpapír-számlanyitásokat, ennek részleteit a közeljövőben közlik.

A jövő évi költségvetésben arra számítanak, helyreáll a gazdasági növekedés és 17-ről 6 százalékra csökken az infláció. Nyugodtabban gazdálkodhatnak majd a költségvetési szervek, az önkormányzatok támogatása több mint 8 százalékkal növekedhet, amelyet kiegészít majd a minimálbér és a garantált bérminimum, illetve a pedagógusok illetményemelése miatti plusz összeg. Szerinte prioritás lesz az energiatakarékosság, az alacsonyabb árak miatt az erre kapott többlettámogatásuk is csökken. Növekszik viszont a bölcsődék fenntartásának támogatása. Fontos lesz az egyensúly, szerinte az önkormányzatoknak lesz tartalékja a növekvő iparűzési adóbevétel miatt. Megjegyezte, jövőre az önkormányzatok 3000 milliárd forintból gazdálkodhatnak, ebből az állami támogatás 1100 milliárd forint lesz, helyi adókból pedig 1000 milliárd forintra számíthatnak, a többit egyéb bevételekből finanszírozzák a helyhatóságok.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke az ASP rendszerről ejtett néhány szót, amelyet az intézmény informatikusai fejlesztenek az önkormányzatok visszajelzései alapján. Mint mondta, az utóbbi időben a budapesti fővárosi önkormányzat is csatlakozott a rendszerhez, amelynek köszönhetően hatszázezer adózóval bővül a kezelt ügyfelek száma. Kiemelte az e-ügyintézést is, idén november elejéig félmillió űrlap érkezett az e-önkormányzati portálra. Az idei konferencia újdonsága, hogy az adórendszerrel összefüggő témákon kívül az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos információk is hangsúlyt kapnak.

Ignácz Balázs főispán, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán kiemelte, nekik az önkormányzatokkal folyamatosan kapcsolatban kell lenniük, fontos, hogy az állampolgárokat a digitalizáció, az egyszerű ügyintézés felé tereljék.