A cégtrendet az OPTEN céginformációs szolgáltató adatai alapján technikai stagnálás jellemezte szeptemberben, de októberben már látható egy nagyobb mozgás, ami a cégszámok csökkenését hozza magával. A szeptemberi cégalapítások kismértékben meghaladták az augusztusi megszűnéseket, így technikailag elhanyagolható mértékű cégszámnövekedés látható, ami inkább stagnálást jelent.

A jelenlegi cégalapítási kedv egyértelműen hanyatlott az elmúlt két évhez képest. Szeptember hónap korábban erős cégalapítási periódusnak számított, amikor az új cégek száma meghaladta a háromezret. Az elmúlt időszakban azonban szezonálisan legalább ezerrel kevesebb vállalat alakult, így most már alig haladja meg a kétezret. Az aktuális cégalapítási szám összhangban van a járvány előtti adatokkal az Opten szerint. Ez a tendencia nemcsak a cégalapításokra igaz, hanem a megszűnésekre is. A covid alatt szeptemberben a cégalapítások domináltak, míg korábban és jelenleg is a vállalatok megszűnései vannak túlsúlyban. Az előző években, sőt részben a járvány előtt is a cégszám csökkenése volt a jellemző trend, de a gazdaság fellendülése és a pandémia alatt nyújtott támogatás nemcsak a cégalapításokban, hanem a megszűnések elodázásában is éreztette hatását. Ennek eredményeként egy évvel ezelőtt szeptemberben tetőzött a cégszám, majdnem elérve az 533 ezret.